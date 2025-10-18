Fortaleza supera Ferroviário e conquista o 11º título do Cearense Sub-20

Após a conquista, o elenco sub-20 tricolor volta o foco para os próximos compromissos da temporada, que incluem a Taça Fares Lopes, a Copa do Brasil e a Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Fortaleza confirmou a boa fase das categorias de base e conquistou, neste sábado, 18, o título do Campeonato Cearense Sub-20 de 2025. No Estádio Presidente Vargas, o Tricolor venceu o Ferroviário por 3 a 1 na partida de volta da final e garantiu o bicampeonato estadual da categoria, além de alcançar seu 11º troféu no torneio.

Os gols do time comandado por Léo Porto foram marcados por Lucas Emanoel, Guilherme Moura e Kauã Rocha. Com o resultado, o Leão do Pici encerrou a campanha de forma dominante: em 13 jogos, somou 11 vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 35 gols marcados e quatro sofridos.