Homem é preso por suspeita de integrar facção criminosa no José Walter

Homem é preso por suspeita de integrar facção criminosa no José WalterO suspeito recebeu voz de prisão após denúncias de vítimas o apontaram como responsável por ameaças e expulsões no bairro José Walter, em Fortaleza
Um homem foi preso, na tarde dessa segunda-feira, 13, por suspeita de envolvimento com facção criminosa. A prisão ocorreu após denúncias de vítimas que o apontaram como responsável por ameaças e deslocamento forçado no bairro José Walter, em Fortaleza.
Segundo os relatos das vítimas, “o homem seria responsável por apontar imóveis pertencentes a familiares de um indivíduo atualmente recluso e identificado como antigo líder criminoso da região”, informa a Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Os policiais realizaram diligências até o endereço indicado pelas vítimas, onde localizaram o suspeito.
Durante a abordagem, o homem afirmou ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) alegou que sua arma havia sido roubada anteriormente, tendo registrado ocorrência no 30º Distrito Policial. Em seguida, ele apresentou documentação referente ao armamento.
A PMCE comunica que o suspeito foi conduzido voluntariamente ao 8º DP. No mesmo momento, as vítimas também compareceram à delegacia, onde formalizaram as denúncias contra ele.
A partir das informações colhidas e da unanimidade dos relatos, a autoridade policial plantonista deu voz de prisão ao suspeito baseada no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, que trata sobre a constituição e participação em organização criminosa.