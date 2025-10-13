Fomepizol: CE recebe 64 doses do antídoto contra intoxicação por metanol

Fomepizol: CE recebe 64 doses do antídoto contra intoxicação por metanolO medicamento foi distribuído para todos os estados e o Distrito Federal. O Ministério da Saúde manteve mil ampolas no estoque estratégico
Uma alternativa para o tratamento de intoxicação por metanol, o medicamento Fomepizol teve 64 unidades distribuídas no Ceará. A entrega do lote aconteceu na quinta-feira, 9, com envio para todos os estados e o Distrito Federal.
Em aquisição do Ministério da Saúde, 2,5 mil ampolas foram recebidas para o reforço do estoque estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS), com mil unidades mantidas. De acordo com informe, as unidades federativas poderão solicitar o envio de novas remessas, considerando a necessidade e os casos registrados.
“Já temos no Brasil o etanol disponibilizado em todas as unidades da federação. O que estamos oferecendo agora é uma segunda opção, o fomepizol (...)”, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Mariângela Simão. “O objetivo é que todos os estados do País tenham à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”.
O Brasil apresenta 213 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, incluindo 32 casos confirmados e 181 em investigação. Até o momento, o estado do Ceará não possui confirmações.
Fomepizol: veja distribuição do medicamento
A aquisição do Fomepizol, por meio da subsidiária de uma empresa japonesa, foi realizada oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).
O antídoto impede a metabolização do metanol em ácido fórmico, evitando o processo de acidose metabólica.
Para adquirir o medicamento, o Ministério da Saúde encaminhou ofícios às empresas internacionais fabricantes do antídoto, enquanto uma chamada pública para identificar um fornecedor foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O estado de São Paulo, que concentra o maior número de casos e já registrou cinco óbitos, receberá 288 unidades de Fomepizol. Outras localidades com ocorrências confirmadas devem receber:
- Acre - 16 unidades;
- Rondônia - 16 unidades;
- Mato Grosso do Sul - 20 unidades;
- Piauí - 24 unidades;
- Paraíba - 28 unidades;
- Espírito Santo - 28 unidades;
- Goiás - 52 unidades;
- Pernambuco - 68 unidades;
- Rio Grande do Sul - 80 unidades;
- Paraná - 84 unidades
- Rio de Janeiro - 120 unidades;
(Com informações da Agência Brasil)