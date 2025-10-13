Fomepizol: CE recebe 64 doses do antídoto contra intoxicação por metanol

Fomepizol: Ministério da Saúde recebeu 2,5 mil unidades do antídoto usado para tratamento de intoxicação por metanol / Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma alternativa para o tratamento de intoxicação por metanol, o medicamento Fomepizol teve 64 unidades distribuídas no Ceará. A entrega do lote aconteceu na quinta-feira, 9, com envio para todos os estados e o Distrito Federal. Em aquisição do Ministério da Saúde, 2,5 mil ampolas foram recebidas para o reforço do estoque estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS), com mil unidades mantidas. De acordo com informe, as unidades federativas poderão solicitar o envio de novas remessas, considerando a necessidade e os casos registrados.

“Já temos no Brasil o etanol disponibilizado em todas as unidades da federação. O que estamos oferecendo agora é uma segunda opção, o fomepizol (...)”, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Mariângela Simão. “O objetivo é que todos os estados do País tenham à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”. O Brasil apresenta 213 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, incluindo 32 casos confirmados e 181 em investigação. Até o momento, o estado do Ceará não possui confirmações. Como são feitos os testes de intoxicação por metanol no Ceará? | LEIA MAIS Fomepizol: veja distribuição do medicamento A aquisição do Fomepizol, por meio da subsidiária de uma empresa japonesa, foi realizada oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O antídoto impede a metabolização do metanol em ácido fórmico, evitando o processo de acidose metabólica. Para adquirir o medicamento, o Ministério da Saúde encaminhou ofícios às empresas internacionais fabricantes do antídoto, enquanto uma chamada pública para identificar um fornecedor foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O estado de São Paulo, que concentra o maior número de casos e já registrou cinco óbitos, receberá 288 unidades de Fomepizol. Outras localidades com ocorrências confirmadas devem receber: