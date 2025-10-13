Membros do CV serão julgados por morte de turista que entrou em comunidade por engano em Fortaleza

Empresários estavam dentro de carro que ultrapassou barricada na comunidade do Oitão Preto / Crédito: Reprodução/MPCE

Três membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) serão levados para julgamento no Tribunal do Júri acusados de matar a tiros um turista do Piauí e a tentativa de homicídio contra outras duas pessoas na mesma ação criminosa em agosto do ano passado. O caso aconteceu na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, após as vítimas entrarem por engano na região.

A decisão 2ª Vara do Júri de Fortaleza pronunciou os acusados Raphael Feitosa Paiva, vulgo Raphael Café, Francisco Kauã Lobato da Silva, vulgo Cachorrinho e Igor Victor da Silva Fernandes, vulgo Igor Café, na terça-feira, 7. Os réus teriam atirado após o carro em que as vítimas estavam não obedecer ordem de parada e ultrapassar uma 'barricada' na região. As vítimas foram identificadas como empresários, sendo que Aldete Rogério Saldanha foi a óbito no local após ser alvejado pelos suspeitos e João Paulo Henrique de Freitas e Antônio Damilton Rodrigues da Silva, sobreviveram após fugirem do local.

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra os acusados, a região onde o crime aconteceu seria uma boca de fumo sob domínio do CV. As vítimas iriam participar de um evento no ramo de auto-peças que aconteceria na Capital. "As vítimas eram turistas e vieram para Fortaleza para fazer negócios", consta trecho da denúncia do órgão. Na Capital, as vítimas estavam seguindo o GPS para chegar em um hotel da região. No entanto, o condutor do carro perdeu o acesso a ferramenta que os guiava e adentrou a comunidade.