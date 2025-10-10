Escola em Fortaleza denuncia ameaças de organização criminosa

Escola foi alvo de extorsão em abril deste ano / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As aulas na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Estado do Maranhão, no bairro Mondubim, em Fortaleza, estão sendo cercadas por medo. Isso porque desde a semana passada, casos de assassinato, tiroteios e intimidação promovidos por facções criminosas têm sido registrados nos arredores e até mesmo na porta da unidade de ensino. LEIA TAMBÉM | Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher e balear motociclista em Sobral

Tudo começou na quinta-feira, 2, quando um ex-aluno da instituição foi morto no quarteirão da escola. A execução teria sido cometida por membros de uma organização criminosa atuante no bairro, que apontavam a vítima como “laranja” de um grupo rival. Até então, a sensação de insegurança era “indireta”, já que nenhum ataque direto à escola havia sido realizado. O cenário mudou na terça-feira dessa semana, 7, quando dois homens passaram em uma moto efetuando disparos para cima e gritando “aqui quem manda é o crime”. A cena foi presenciada por diversos pais, que aguardavam do lado de fora para levarem os filhos para casa. Desde então, a frequência na escola tem diminuído, levando até à suspensão das aulas durante o horário da tarde na quinta e sexta-feira. “As famílias disseram que não iam mandar os alunos porque estão com medo, os professores estão vindo por obrigação, mas o clima é de tensão e medo, porque pelo o que está se desenhando e a situação geral do estado do Ceará, a leitura que todo mundo está fazendo é de que vai piorar”, afirma um membro do quadro docente da escola, que optou por não se identificar.

Um boletim de ocorrência eletrônico foi registrado pela unidade à época e o crime foi classificado como extorsão. Membros da instituição de ensino foram convocados a comparecer à delegacia para prestar depoimento, mas por medo de represálias, não concluíram a denúncia. As novas ameaças já foram repassadas para as secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Educação (Seduc). Comunidade escolar teme nova tragédia como a de Sobral O clima relatado por funcionários da escola é de total tensão, já que há menos de um mês, dois jovens foram mortos dentro de uma escola estadual no município de Sobral, distante 233 quilômetros (km) de Fortaleza.

O medo é de que as ocorrências não parem nas intimidações verbais e se tornem uma escalada até que algo mais grave, como a tragédia de Sobral, aconteça também na Estado do Maranhão. “É importante dizer que existe uma escalada. Antes do episódio de Sobral com certeza aconteceram episódios parecidos com esses que estão acontecendo conosco aqui em Fortaleza. Não tenho dúvidas disso”, pontua profissional da escola entrevistado pelo O POVO. Parte dos pais dos alunos já fala em transferir os filhos da escola, com medo de um eventual atentado. Segundo membro do corpo escolar, dois estudantes já foram transferidos e demais responsáveis têm procurado a EEMTI para discutir a saída dos filhos.