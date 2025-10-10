Escola em Fortaleza denuncia ameaças de organização criminosa

Escola em Fortaleza denuncia ameaças de organização criminosaHomens armados estariam intimidando alunos e professores da instituição; comunidade escolar teme tragédia similar à que aconteceu em Sobral
As aulas na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Estado do Maranhão, no bairro Mondubim, em Fortaleza, estão sendo cercadas por medo. Isso porque desde a semana passada, casos de assassinato, tiroteios e intimidação promovidos por facções criminosas têm sido registrados nos arredores e até mesmo na porta da unidade de ensino.
LEIA TAMBÉM | Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher e balear motociclista em Sobral
Tudo começou na quinta-feira, 2, quando um ex-aluno da instituição foi morto no quarteirão da escola. A execução teria sido cometida por membros de uma organização criminosa atuante no bairro, que apontavam a vítima como “laranja” de um grupo rival.
Até então, a sensação de insegurança era “indireta”, já que nenhum ataque direto à escola havia sido realizado. O cenário mudou na terça-feira dessa semana, 7, quando dois homens passaram em uma moto efetuando disparos para cima e gritando “aqui quem manda é o crime”.
A cena foi presenciada por diversos pais, que aguardavam do lado de fora para levarem os filhos para casa. Desde então, a frequência na escola tem diminuído, levando até à suspensão das aulas durante o horário da tarde na quinta e sexta-feira.
“As famílias disseram que não iam mandar os alunos porque estão com medo, os professores estão vindo por obrigação, mas o clima é de tensão e medo, porque pelo o que está se desenhando e a situação geral do estado do Ceará, a leitura que todo mundo está fazendo é de que vai piorar”, afirma um membro do quadro docente da escola, que optou por não se identificar.
Leia mais
Essa não é a primeira vez que a EEMTI Estado do Maranhão é alvo de criminosos. Em abril deste ano, a instituição recebeu ligações onde um homem afirmava fazer parte de uma nova facção que estaria dominando o bairro e cobrava R$ 2.500 para permitir o funcionamento da escola.
O suspeito fez ameaças contra o corpo docente, afirmando que caso o valor não fosse pago, os professores poderiam ter seus carros roubados ou até mesmo a escola ser invadida.
Um boletim de ocorrência eletrônico foi registrado pela unidade à época e o crime foi classificado como extorsão. Membros da instituição de ensino foram convocados a comparecer à delegacia para prestar depoimento, mas por medo de represálias, não concluíram a denúncia.
As novas ameaças já foram repassadas para as secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Educação (Seduc).
Comunidade escolar teme nova tragédia como a de Sobral
O clima relatado por funcionários da escola é de total tensão, já que há menos de um mês, dois jovens foram mortos dentro de uma escola estadual no município de Sobral, distante 233 quilômetros (km) de Fortaleza.
O medo é de que as ocorrências não parem nas intimidações verbais e se tornem uma escalada até que algo mais grave, como a tragédia de Sobral, aconteça também na Estado do Maranhão.
“É importante dizer que existe uma escalada. Antes do episódio de Sobral com certeza aconteceram episódios parecidos com esses que estão acontecendo conosco aqui em Fortaleza. Não tenho dúvidas disso”, pontua profissional da escola entrevistado pelo O POVO.
Parte dos pais dos alunos já fala em transferir os filhos da escola, com medo de um eventual atentado. Segundo membro do corpo escolar, dois estudantes já foram transferidos e demais responsáveis têm procurado a EEMTI para discutir a saída dos filhos.
“Algumas mães relataram isso. ‘Olha, onde eu moro já é ruim e agora até onde minha filha estuda?’ Escutei de uma mãe. ‘Já coloquei ela aqui porque é de tempo integral e ela passava o dia protegida, mas agora eu não sei mais’. É uma coisa altamente preocupante para todo mundo”, conta.
O POVO conversou com outro funcionário escolar, cujo nome também não será identificado, que disse que a saída dos alunos tem prejudicado aulas. "Como tem poucos alunos, fica difícil avançar no conteúdo", diz.
"(Há) um clima de tensão, poucos alunos estão vindo para a escola. Os professores estão tensos tentando continuar seu trabalho (...) Passei a ter medo de ir para escola e voltar", desabafa ainda.
Seduc e SSPDS acompanham caso
Procurada pelo O POVO, a Seduc diz que "atua de forma integrada com outras pastas para fortalecer as ações de prevenção à violência". Pasta frisa que sempre que é comunicada pelas escolas sobre casos do tipo ela aciona "órgãos de segurança competentes para que as medidas necessárias sejam adotadas", como o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar (PMCE).
Secretaria destaca ainda que "acompanha de perto" a situação relatada na EEMTI Estado do Maranhão, dizendo que assim que soube dos fatos acionou instituições de segurança, "mantendo diálogo permanente com a comunidade escolar para assegurar o bem-estar de estudantes, professores e colaboradores".
Já a SSPDS informa que atua "diuturnamente" no combate aos grupos criminosos em todo o Ceará. Ação é feita por meio de PMCE e Polícia Civil do Estado (PC-CE), além da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS), considerando "estrategicamente", indicadores e balanços internos.
Pasta também informou que realiza um patrulhamento de rotina na escola e em suas proximidades. "Todos os casos na área são devidamente apurados e acompanhados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do 8º Distrito Policial (8º DP)", frisa. (Colaborou Gabriela Almeida)
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br