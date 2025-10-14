Dez suspeitos de grupo criminoso são presos em Fortaleza, Maracanaú e Trairi

Capturas aconteceram na manhã desta terça-feira, 14, pela PC-CE. Drogas e celulares também foram apreendidos durante as ações

Dez suspeitos de integrar um grupo criminoso de origem carioca foram presos na manhã desta terça-feira, 14, durante operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

As ações acontecem em Fortaleza e nos municípios de Maranguape e Trairi, no Interior do Ceará. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão de celulares e drogas.