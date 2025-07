WhatsApp O POVO: saiba como enviar sua denúncia

Imagem de apoio ilustrativo. Agora os leitores do O POVO dispõem de mais um canal oficial para se comunicar com o jornal e enviar sugestões de pautas / Crédito: Reprodução/Adobe Stock

Está indo ao trabalho e presenciou um acidente, viu uma cena inusitada no seu bairro ou quer fazer uma denúncia e não sabe para quem enviar? Agora a Redação do O POVO possui um número oficial de WhatsApp que pode ser acionado pelos leitores. Clique aqui para entrar em contato com O POVO no WhatsApp

A população pode entrar em contato por meio do número e enviar sugestões de pautas, denúncias sobre infraestrutura ou qualquer outra temática que considerar relevante. WhatsApp O POVO: qual a importância do novo canal de comunicação? "Esse canal é importante para que os leitores possam encaminhar conteúdos aqui pro jornal, como vídeos, fotos e denúncias. O fato é que ele foi feito para facilitar a vida do leitor", declara o diretor de Jornalismo do O POVO, Erick Guimarães. Ele conta que os leitores costumam mandar notícias através de outras mídias: "Pelas redes sociais, nosso Instagram, que recebe muita coisa. Mas a gente quer tornar o cenário o mais fácil possível. O WhatsApp é uma ferramenta muito simples", acrescenta. Para ele, a importância do novo serviço se dá no fato da proximidade com o leitor.

“Quanto mais fácil for esse contato, melhor, né? Aquele vídeo vai ser checado e confirmado. Nós vamos ligar para as pessoas que estão no entorno para saber, para contar [a situação] e explicar o contexto daquela história. Mas a ideia da gente é essa: facilitar o contato, a conversa e permitir a aproximação desse material", finaliza. Siga o canal "O POVO | Últimas Notícias" no WhatsApp: Já a diretora de jornalismo, Ana Naddaf, esclarece que ampliar os canais de comunicação é essencial para produzir conteúdos mais relevantes.