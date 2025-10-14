Polícia Militar do Ceará prende 184 pessoas e apreende 72 armas no fim de semana

Entre os dias 10 e 12 de outubro, a Polícia Militar afirma que prendeu 167 pessoas em flagrante e 17 em cumprimento de mandado. No sábado, 11, Estado registrou 17 homicídios

Das conduções efetuadas, 167 ocorreram em razão de flagrante, 17 em cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça, 35 para a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), 19 referentes a Atos Infracionais (ATOs) e quatro por natureza cível.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) divulgou nesta segunda-feira, 13, que apreendeu 72 armas de fogo durante o fim de semana (10, 11 e 12 de outubro) no Ceará . A corporação ainda informou que conduziu 242 pessoas a delegacias.

Dezessete homicídios foram registrados no sábado, 11, em todo o Ceará, conforme levantamento do O POVO. Isso fez de sábado o segundo dia mais violento de 2025 no Estado, atrás apenas de 1º de maio, que registrou 19 assassinatos — o dia 11 de maio também registrou 17 homicídios, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"A PMCE reforça seu compromisso permanente com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e a redução dos índices criminais em todo o Ceará. Em situação de emergência ou em ação suspeita, a corporação está à disposição e deve ser acionada de imediato por meio do telefone 190", informou o órgão.

De acordo com a corporação, foram 82 conduções de suspeitos na sexta-feira, 69 no sábado e 91 pessoas no domingo. Os números são referentes a Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Ceará.