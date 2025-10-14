Polícia Militar do Ceará prende 184 pessoas e apreende 72 armas no fim de semana

Polícia Militar do Ceará prende 184 pessoas e apreende 72 armas no fim de semanaEntre os dias 10 e 12 de outubro, a Polícia Militar afirma que prendeu 167 pessoas em flagrante e 17 em cumprimento de mandado. No sábado, 11, Estado registrou 17 homicídios
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) divulgou nesta segunda-feira, 13, que apreendeu 72 armas de fogo durante o fim de semana (10, 11 e 12 de outubro) no Ceará. A corporação ainda informou que conduziu 242 pessoas a delegacias.
Das conduções efetuadas, 167 ocorreram em razão de flagrante, 17 em cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça, 35 para a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), 19 referentes a Atos Infracionais (ATOs) e quatro por natureza cível.
Dezessete homicídios foram registrados no sábado, 11, em todo o Ceará, conforme levantamento do O POVO. Isso fez de sábado o segundo dia mais violento de 2025 no Estado, atrás apenas de 1º de maio, que registrou 19 assassinatos — o dia 11 de maio também registrou 17 homicídios, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
"A PMCE reforça seu compromisso permanente com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e a redução dos índices criminais em todo o Ceará. Em situação de emergência ou em ação suspeita, a corporação está à disposição e deve ser acionada de imediato por meio do telefone 190", informou o órgão.
De acordo com a corporação, foram 82 conduções de suspeitos na sexta-feira, 69 no sábado e 91 pessoas no domingo. Os números são referentes a Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Ceará.
