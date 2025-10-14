Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Servidor Público no Ceará é antecipado para o dia 27 de outubro

O dia é comemorado em 28 de outubro, mas decisão do Governo do Ceará coloca a folga para o dia 27, uma segunda-feira
Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, é antecipado no Ceará para o dia 27 de outubro. Governador Elmano de Freitas (PT) assinou o decreto na manhã desta terça-feira, 14, com previsão de publicação no mesmo dia no Diário Oficial do Estado. 

De acordo com Elmano, serão assegurados os serviços essenciais aos cidadãos e cidadãs, como fornecimento de água, forças de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Corpo de Bombeiros), atendimentos de saúde (hospitais, postos do Hemoce e SAMU 192), entre outros.

