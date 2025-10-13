Ceará: você sabe quantas cidades têm o estado? Lista completa

Ceará: quantas cidades têm o estado? Veja lista completaEstado do Ceará tem quase 200 municípios. Confira a lista completa com todos as cidades e veja as últimas notícias de cada município
Confira abaixo a lista completa de todas as cidades do estado do Ceará, em ordem alfabética. São, ao todo, 184 municípios.
Clicando em cada um deles, você pode encontrar as últimas notícias de cada cidade.
Veja lista completa das cidades do Ceará
- Abaiara
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ereré
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lagoinha
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Milagres
- Miraíma
- Morada Nova
- Mucambo
- Mulungu
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Paraipaba
- Parambu
- Paracuru
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Pio IX
- Pirambu
- Presidente Kennedy
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeré
- Quixeramobim
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Juazeiro
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Sobral
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Uruburetama
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará