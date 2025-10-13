Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará: você sabe quantas cidades têm o estado? Lista completa

Ceará: quantas cidades têm o estado? Veja lista completa

Estado do Ceará tem quase 200 municípios. Confira a lista completa com todos as cidades e veja as últimas notícias de cada município
Autor Thadeu Braga
Autor
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira abaixo a lista completa de todas as cidades do estado do Ceará, em ordem alfabética. São, ao todo, 184 municípios.

Clicando em cada um deles, você pode encontrar as últimas notícias de cada cidade.

Veja lista completa das cidades do Ceará

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar