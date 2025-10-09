Mascotes dos times de futebol visitam crianças internadas no IJF

IJF recebe a visita dos mascotes dos clubes cearenses e do Zé Gotinha, em comemoração ao Dia das Crianças / Crédito: FÁBIO LIMA

Em alusão ao Dia das Crianças, os mascotes dos clubes de futebol — Ceará, Fortaleza e Ferroviário — visitaram e alegraram os pacientes da ala infantil atendidos no hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), na Capital, na manhã desta quinta-feira, 9. LEIA MAIS | Professores da rede municipal de Fortaleza paralisam atividades por três dias



Sara descreve, sorridente, como as ações e eventos promovidos no hospital são importantes para crianças em estado de vulnerabilidade, pois ajudam a trazer felicidade e a aliviar o fardo do sofrimento de estar longe de casa: “Isso faz toda a diferença para trazer felicidade para eles e tornar mais leve todo esse fardo de estar no hospital”. Residentes em Fortaleza, eles estão internados há um mês e 19 dias após Davi cair do quinto andar e sofrer múltiplas fraturas, sendo considerado "um milagre vivo" pelos médicos por ter sobrevivido, conforme Sara: “Eu achei a visita muito interessante, porque estamos com crianças em estado de vulnerabilidade. E estão trazendo essa ação aqui para o hospital para trazer uma felicidade maior para eles, já que é um momento de tanto sofrimento às vezes, de estar aqui longe de casa, longe dos familiares”. Para ela, o momento foi particularmente emocionante porque ocorreu justamente no dia em que a família está recebendo alta, transformando a ação hospitalar em uma celebração completa para eles: “Hoje a gente está recebendo alta, justamente hoje. E para acabar de completar toda essa comemoração, né? Então, juntou uma coisa com a outra, é só felicidade hoje”.

A presença dos mascotes Vozão (Ceará), Leão e Leonina (Fortaleza), Tubarão (Ferroviário) e do Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil na ala pediátrica do hospital também foi recebida com alegria pela Joana Darc, 48, que acompanha a filha de 11 anos, Maria Raiane. Durante a visita, Joana dançou e cantou enquanto a filha sorria deitada, se recuperando de uma segunda cirurgia, relacionada à síndrome de Legg-Calvé-Perthes Condição infantil rara em que a "cabeça" do fêmur perde temporariamente o suprimento sanguíneo, podendo causar o colapso e a morte do osso. Isso pode resultar em dor no quadril e claudicação (dificuldade para andar).





.

Com a voz embargada de emoção, Joana chorou ao relatar o longo acompanhamento médico e o sacrifício de viajar de sua cidade natal, Juazeiro do Norte (CE), a cada três meses. Em uma dessas ocasiões, elas permaneceram por dois meses internadas no IJF, em Fortaleza.

