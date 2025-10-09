Detran: veja quais multas podem virar advertência educativa no Ceará

A sanção administrativa é válida para multas leves ou médias, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e para os condutores que não cometeram a mesma infração nos últimos 12 meses

LEIA MAIS | Prefeitura de Fortaleza anuncia Faixa Azul para motociclistas; saiba quais serão as primeiras vias

Os motoristas do Ceará autuados pelo Detran por infrações de naturezas leve ou média, terão as multas convertidas em advertência educativa, sem gerar pontuação no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

Conforme o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran), esse benefício já está em vigor no Ceará, de forma automática, sem a necessidade do condutor comparecer ao Detran para requerer a substituição.

Na prática, o condutor deixaria de pagar o valor da multa e não receberia pontos na CNH, recebendo apenas uma notificação em seu prontuário, de acordo com as informações do Detran.

A sanção administrativa é válida para multas leves ou médias, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e para os condutores que não cometeram a mesma infração nos últimos 12 meses.