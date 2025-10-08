Homem é preso após ser reconhecido como autor de tiros que mataram idoso em Itapajé

￼Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Samuel Setubal

Um idoso de 80 anos foi morto a tiros por volta das 6 horas da manhã dessa terça-feira, 7, no bairro Ossian Gomes, em Itapajé, município do Vale do Curu. O suspeito do crime foi preso ainda em estado de flagrante. Antônio Experdião Ávila de Sales, de 47 anos, foi reconhecido como o autor dos disparos que mataram José Wilson Pinto de Sousa.

Antes de ser baleado três vezes, José Wilson conseguiu atingir o criminoso com um golpe de facão. Antônio Experdião deu entrada no Hospital Municipal de Umirim, cidade vizinha a Itapajé, e acabou sendo preso.



José Wilson morreu no local do crime enquanto o assaltante fugiu mesmo ferido. Antônio Experdião ligou para o filho e pediu socorro, dizendo que havia sido esfaqueado durante uma briga. No carro no qual Antônio Experdião foi socorrido, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) encontrou um revólver calibre 38 com três munições deflagradas. O filho do suspeito disse ter notado que o pai escondia consigo um objeto que, possivelmente, era arma posteriormente escondida no veículo.

Ele também disse, após os policiais mostrarem-no um vídeo que mostra a fuga do autor do latrocínio, que reconhecia as roupas usadas por esse homem como as mesmas que o seu pai vestia quando lhe pediu socorro. O familiar que José Wilson que testemunhou o crime também identificou Antônio Experdião como o autor do crime.

