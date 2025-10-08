Homem é preso após ser reconhecido como autor de tiros que mataram idoso em Itapajé

Homem é preso após ser reconhecido como autor de tiros que mataram idoso em ItapajéAntônio Experdião Ávila de Sales, de 47 anos, teria tentado assaltar José Wilson Pinto de Sousa, de 80 anos. Vítima ainda conseguiu esfaquear o criminoso
Um idoso de 80 anos foi morto a tiros por volta das 6 horas da manhã dessa terça-feira, 7, no bairro Ossian Gomes, em Itapajé, município do Vale do Curu. O suspeito do crime foi preso ainda em estado de flagrante. Antônio Experdião Ávila de Sales, de 47 anos, foi reconhecido como o autor dos disparos que mataram José Wilson Pinto de Sousa.
Antes de ser baleado três vezes, José Wilson conseguiu atingir o criminoso com um golpe de facão. Antônio Experdião deu entrada no Hospital Municipal de Umirim, cidade vizinha a Itapajé, e acabou sendo preso.
Um familiar de José Wilson, que estava na casa da vítima no momento do crime, disse que estava dormindo quando acordou ouvindo uma discussão. Ele afirmou ter visto um homem encapuzado, já dentro do imóvel, anunciando um assalto e exigindo dinheiro.
José Wilson, porém, teria se negado a entregar qualquer quantia, fazendo com o que o criminoso passasse a dizer que iria matar tanto o idoso, quanto o seu parente.
Nesse momento, “WILSON deu uma facada no homem na parte de baixo do abdômen”, conforme afirmou a testemunha à Polícia Civil. “(...) O homem atirou em WILSON e o declarante correu para salvar sua vida”.
José Wilson morreu no local do crime enquanto o assaltante fugiu mesmo ferido. Antônio Experdião ligou para o filho e pediu socorro, dizendo que havia sido esfaqueado durante uma briga.
No carro no qual Antônio Experdião foi socorrido, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) encontrou um revólver calibre 38 com três munições deflagradas. O filho do suspeito disse ter notado que o pai escondia consigo um objeto que, possivelmente, era arma posteriormente escondida no veículo.
Ele também disse, após os policiais mostrarem-no um vídeo que mostra a fuga do autor do latrocínio, que reconhecia as roupas usadas por esse homem como as mesmas que o seu pai vestia quando lhe pediu socorro. O familiar que José Wilson que testemunhou o crime também identificou Antônio Experdião como o autor do crime.
Antônio Experdião foi encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde recebe atendimento médico sob escolta médica. Devido ao seu estado de saúde, ele não pode prestar depoimento à Polícia Civil.
Apesar disso, Antônio Experdião foi indiciado na Delegacia de Polícia Civil de Itapajé por latrocínio.