Praia da Peroba: avanço do mar intensifica e causa queda de energia e de estruturas

Avanço do mar destrói estruturas na Praia da Peroba / Crédito: Reprodução | WhatsApp

Cenário foi exposto pela Associação Preserve Peroba e Picos, em postagem feita nas redes sociais nessa terça-feira, 7. Publicação aponta que a cidade teria registrado ondas de 3 metros e ventos fortes, citando que avanço marítimo causou a derrubada de postes e coqueiros, além de ameaçar casas e pousadas. Instituição chegou a fazer um apelo público ao município, pedindo para que fossem tomadas "medidas paliativas emergenciais, como reforço com pedras e contenções provisórias", para reduzir danos. Além disso, órgão também comunicou oficialmente o Ministério Público Federal (MPF) sobre a situação. "Neste momento, a situação é bastante crítica. Parte da praia está sem energia elétrica, pois a erosão avançou tanto que chegou a derrubar postes de iluminação (...) O tradicional quiosque da Boca do Povo, lugar de encontro e lazer da comunidade, infelizmente ruiu. O impacto dessa última maré está sendo muito intenso, e muitas áreas seguem sob risco", diz Luiz Viana, presidente da associação. Situação tem deixado moradores, que sofrem já há muito tempo com as consequências da erosão, ainda mais angustiados. É o caso de Francisco Alciano da Cruz, de 54 anos.

O pescador conta que a força do mar tem sido tanta que destruiu o deque de sua casa e levou embora coqueiros de vizinhos. "A água já vai levando uns vinte metros do meu terreno (...) Tá faltando uns quatro metros só pra chegar na casa, o mar tá muito forte", conta. Ele tem uma casa para alugar na área e diz que a erosão tem prejudicado finanças. "Eu não consigo alugar, tá com quatro meses que não alugo (...) Estou sem ganhar, as vezes eu ganho (dinheiro com) um pescadozinho, mas as pessoas não vêm comprar por não terem acesso, pela praia não tem como", diz. Espigão está 70% concluído, mas não tem previsão de entrega Para conter o avanço da maré, que há anos afeta a Praia da Peroba, prefeitura de Icapuí e associações locais firmaram um acordo em março de 2024 para a construção de dois espigões na região, sendo um em convênio com o Governo do Estado e outro em parceria com o Governo Federal.