Ferroviário: suposto assédio empresarial a atletas vira troca de acusações entre chapas

O sub-20 do Tubarão da Barra faz bela campanha no Campeonato Cearense / Crédito: Divulgação/Ferroviário

A equipe sub-20 do Ferroviário tem feito uma campanha impecável no Campeonato Cearense da categoria e enfrentará o Fortaleza na grande final do torneio estadual no próximo sábado, 11. Contudo, o bom momento parece trazer consigo turbulências nos bastidores. Neste sábado, 4, o Tubarão da Barra emitiu uma nota oficial indicando que parte dos jogadores pode estar recebendo abordagens indevidas de uma empresa agenciadora externa. No documento emitido, o clube afirmou que uma das chapas que concorrem no pleito à executiva pode estar envolvida.

Assim, o Esportes O POVO ouviu as duas chapas que confirmaram candidatura. À reportagem e nas redes sociais, ambas trocaram acusações e emitiram notas oficiais sobre a denúncia coral. O nome da empresa ou das pessoas acusadas ainda é mantido em segredo pelo departamento jurídico e pela diretoria do clube, que diz planejar tomar medidas administrativas nos próximos dias. Em nota, o Ferroviário apontou que "qualquer tentativa de interferência externa, além de antiética, atrapalha diretamente a concentração, o ambiente e o foco do elenco em uma das fases mais decisivas da temporada". Além disso, lamentou que o ocorrido denunciado chegue nesta altura do ano. "O Ferroviário lamenta profundamente o ocorrido e reforça que segue totalmente concentrado e fechado com o grupo. A instituição reafirma seu compromisso inegociável com a integridade, a ética esportiva e o desenvolvimento profissional de seus atletas", diz o clube em nota. De um lado, um dos diretores da chapa de Rodger Raniery — a Amor e Lealdade — disse inicialmente ao Esportes O POVO que o caso se referia "à chapa adversária, a que se denomina oposição", e completou: "Um absurdo. Temos suspeitas de qual seja a empresa", indicando que pertence a um empresário da chapa rival.

Por sua vez, membros da chapa de Newton Filho — a Futuro, Orgulho e Tradição — indicaram que a atual diretoria executiva "está criando isso para tumultuar e desviar o foco sobre a SAF". Antes de notificar uma resposta oficial, o grupo também publicou em suas redes um pedido de debate direto à chapa concorrente. Nas redes sociais, antes dos posicionamentos oficiais, os candidatos Rodger Raniery e Newton filho trocaram acusações e ofensas pessoais em diversos comentários da publicação da nota oficial lançada pelo clube. Posicionamentos oficiais das chapas enviados ao O POVO Chapa Amor e Lealdade "A chapa Amor e Lealdade reforça a gravidade das denúncias divulgadas pelo Ferroviário Atlético Clube, que apontam casos de assédio e abordagens indevidas a atletas da categoria Sub-20.

É inadmissível que, em pleno momento decisivo, quando o clube volta a disputar a final do Campeonato Cearense Sub-20 após anos de ausência, surjam tentativas de aliciamento e interferência que visam desestabilizar o elenco e comprometer o foco dos jovens atletas. As informações são gravíssimas e apontam diretamente para membros da chapa adversária, que possui empresários de jogadores integrando seu grupo. Essa composição expõe um claro conflito de interesses e fere frontalmente os princípios éticos que devem reger a gestão e a formação esportiva dentro do clube." Chapa Futuro, Orgulho e Tradição "Diante da notícia oficial publicada no site oficial do Ferroviário AC, na tarde deste sábado, dia 04/10, em que o clube afirma ter tomado conhecimento de supostas abordagens indevidas a atletas da equipe Sub-20, “por membros de uma das chapas que concorre ao pleito eleitoral”, afirmamos o nosso compromisso com a ética e a transparência e exigimos que os nomes dos supostos membros sejam revelados, para que não paire dúvidas sobre quem são.

Além disso, integrantes da oposição estão tendo seus comentários ocultados no Instagram oficial do clube, enquanto integrantes da chapa de situação permanecem com seus comentários expostos.

Está evidente o aparelhamento do clube em favor da chapa de situação. Reforçamos que o Ferroviário Atlético Clube é de todos nós e a lisura e a imparcialidade institucional precisam ser preservadas." Nota oficial do Ferroviário na íntegra "O Ferroviário Atlético Clube informa que tomou conhecimento de relatos sobre possíveis abordagens indevidas a atletas da equipe Sub-20, realizadas por uma empresa agenciadora externa, bem como por membros de uma das chapas que concorre ao pleito eleitoral, com objetivo de agenciar as carreiras dos atletas.