Fachada da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza passa por reforma

A Prefeitura de Fortaleza realiza obras de recuperação da fachada da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. Iniciada em setembro passado, a reforma é feita em parceria com a iniciativa privada, por meio da doação dos materiais, sem uso de recurso público, conforme a direção da instituição. Sem anunciar data, a administração informou, em nota, que as obras devem seguir pelos próximos meses, não prejudicando o funcionamento do hospital. Dessa forma, todos os atendimentos na instituição seguem normalmente.

De acordo com a diretoria do hospital, a reestruturação faz parte de um plano maior de recuperação física e funcional, que prevê melhorias em vários setores do equipamento. Crédito: Samuel Setubal. Em 15 de julho, a Prefeitura assumiu a administração do hospital, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Publicada no Diário Oficial do Município (DOM), a intervenção tem validade de 180 dias, que podem ser prorrogados ou cessados antes de sua finalização, caso haja necessidade. A medida, segundo a atual gestão, foi necessária para "garantir a continuidade dos serviços à população, depois do fechamento de enfermarias e da suspensão de atendimentos e cirurgias no hospital".

Conforme a atual administração, a Santa Casa já reformou e reabriu mais de 140 leitos, nove salas cirúrgicas e retomou os atendimentos nos ambulatórios. Além disso, foi garantida a continuidade dos tratamentos de quimioterapia e hemodiálise. Na sexta-feira, 3, a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza e a Santa Casa da Misericórdia de Sobral aderiram ao programa Agora Tem Especialistas. As instituições integram a lista de estabelecimentos de saúde da rede privada que atuam no Ceará e receberão até R$ 2 bilhões por ano em créditos financeiros.