Vídeo mostra formação de redemuinho de poeira em Nova Russas

O fenômeno formou uma grande nuvem de poeira que pôde ser vista a vários metros de distância

Um redemoinho de poeira chamou a atenção dos moradores da cidade de Nova Russas , a 245 km de Fortaleza . O fenômeno ocorreu na manhã desta quarta-feira, 8, e formou uma grande nuvem de poeira que pôde ser vista a vários metros de distância.

Em um vídeo publicado no Instagram, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explicou que o dust devil — ou, em português, redemoinho de poeira — ocorre quando massas de ar quente se encontram com massas de ar frio e começam a girar, formando o fenômeno. Confira:

“Sabe como esse bicho surge? Pega o bizu: com esse calor de rachar o couro e o chão seco que mais parece farinha, o ar perto do solo fica quente e sobe rápido, encontrando o ar frio lá em cima. Aí começa a girar, girar… e levanta poeira pra tudo quanto é banda”, explicou a Funceme.

A baixa umidade deixa o solo mais seco e facilita o levantamento da poeira. Quanto mais quente está o clima, maior é a probabilidade de formação desses redemoinhos.

