Ceará descarta intoxicação de metanol em seis casos suspeitos

Ceará descarta intoxicação de metanol em seis casos suspeitosCasos de Fortaleza e Aquiraz foram descartados nesta quarta-feira, 8.
Os seis casos suspeitos de intoxicação por metanol notificados no Ceará foram descartados após testes para verificar a presença da substância nos pacientes. Até esta quarta-feira, 8, o Estado não teve nenhum registro de intoxicação confirmado.
O resultado dos exames dos últimos dois casos, notificados em Fortaleza e em Aquiraz, foram divulgados nesta quarta pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Quatro já haviam sido descartados anteriormente: dois em Quixeramobim, um óbito em São Gonçalo do Amarante e um em Caucaia.
Ceará dispõe de antídoto para intoxicação por metanol
O Ceará já dispõe de 100 ampolas do antídoto para a intoxicação distribuídas pelo Ministério da Saúde (MS). Os frascos contêm etanol farmacêutico, uma das substâncias utilizadas para conter a ação do metanol no organismo.
A remessa é parte das 12 mil doses adquiridas pelo MS na última semana e ficará estocada na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) até que surjam casos confirmados. Comprovada a intoxicação, o antídoto será enviado diretamente para o hospital onde o paciente estiver internado.
Quais as diferenças entre intoxicação por metanol e ressaca?
Os sintomas de uma intoxicação por metanol podem ser confundidos com os de uma ressaca forte, principalmente por ambos ocorrerem após o consumo de álcool. A diferença nos dois quadros está na duração dos efeitos da bebida.
Efeitos como desconforto gastrointestinal, sensação de embriaguez e visão turva algum tempo depois do consumo de álcool são comuns, mas se perdurarem por doze ou mais horas, uma unidade médica deve ser procurada.
Quem procurar em caso de suspeita de intoxicação por metanol?
A Sesa reforça que o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) oferece suporte técnico especializado sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de intoxicações. Em casos suspeitos de intoxicação por metanol, entre em contato com o CIATox.
Atendimento 24h: (85) 3255 5012 | 3255 5050
WhatsApp: (85) 99843 9749
