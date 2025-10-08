Ceará descarta intoxicação de metanol em seis casos suspeitos

O resultado dos exames dos últimos dois casos, notificados em Fortaleza e em Aquiraz, foram divulgados nesta quarta pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Quatro já haviam sido descartados anteriormente: dois em Quixeramobim, um óbito em São Gonçalo do Amarante e um em Caucaia.

Os seis casos suspeitos de intoxicação por metanol notificados no Ceará foram descartados após testes para verificar a presença da substância nos pacientes. Até esta quarta-feira, 8, o Estado não teve nenhum registro de intoxicação confirmado .

Ceará dispõe de antídoto para intoxicação por metanol

O Ceará já dispõe de 100 ampolas do antídoto para a intoxicação distribuídas pelo Ministério da Saúde (MS). Os frascos contêm etanol farmacêutico, uma das substâncias utilizadas para conter a ação do metanol no organismo.

A remessa é parte das 12 mil doses adquiridas pelo MS na última semana e ficará estocada na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) até que surjam casos confirmados. Comprovada a intoxicação, o antídoto será enviado diretamente para o hospital onde o paciente estiver internado.

Quais as diferenças entre intoxicação por metanol e ressaca?

Os sintomas de uma intoxicação por metanol podem ser confundidos com os de uma ressaca forte, principalmente por ambos ocorrerem após o consumo de álcool. A diferença nos dois quadros está na duração dos efeitos da bebida.

Efeitos como desconforto gastrointestinal, sensação de embriaguez e visão turva algum tempo depois do consumo de álcool são comuns, mas se perdurarem por doze ou mais horas, uma unidade médica deve ser procurada.