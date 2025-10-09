Chuvas em outubro de 2025: a previsão do tempo para o mês no CE

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024. Outubro é tradicionalmente o mês mais seco do ano no Ceará. / Crédito: Foto: Samuel Setubal/ O Povo

O mês de outubro marca a reta final do período seco no Ceará, e, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), não há expectativa de grandes volumes de chuva neste período. A média histórica para o estado é de apenas 3,9 milímetros, o que caracteriza um mês de baixa precipitação.

Segundo o meteorologista Frank Baima, da Funceme, as chuvas que eventualmente ocorrem em outubro são resultado de fenômenos locais.

Segundo o meteorologista Frank Baima, da Funceme, as chuvas que eventualmente ocorrem em outubro são resultado de fenômenos locais.

"As precipitações desse mês costumam ser irregulares e fracas, geralmente causadas pelo efeito de brisa terrestre e marítima. Elas acontecem mais durante a madrugada, no início da manhã e à tarde, principalmente na faixa litorânea", explica. Além dos sistemas de brisa, a combinação de temperatura elevada e umidade pode favorecer pancadas pontuais.

De agosto a outubro, os ventos se tornam mais fortes no litoral cearense devido à Alta Subtropical do Atlântico Sul, sistema de alta pressão que se aproxima da costa leste do Brasil. Essa configuração faz com que os ventos alísios soprem de forma mais intensa, criando condições ideais para esportes como kitesurf e windsurf, especialmente nas praias de Cumbuco, Taíba e Icaraí de Amontada. Já o “B-R-O-Bró” — termo usado para os meses que terminam em “bro” (setembro, outubro, novembro e dezembro) — é conhecido pelas altas temperaturas e baixa umidade do ar, fenômeno que costuma atingir principalmente o centro-sul do estado.

Outubro não marca transição de estação chuvosa no Ceará Apesar de algumas mudanças perceptíveis no clima, o meteorologista destaca que outubro não marca o início nem o fim de uma estação chuvosa no Ceará. “O que ocorre é a transição para a primavera no hemisfério sul, que começou no fim de setembro. A partir daí, os dias ficam mais longos e as noites mais curtas; e o sol nasce um pouco mais cedo a cada dia”, explica Baima. Essa variação na luz solar contribui para o aumento gradual das temperaturas, reforçando o cenário de calor e secura típico do período.