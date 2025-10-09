Chuvas em outubro de 2025: a previsão do tempo para o mês no CE

Chuvas em outubro de 2025: veja previsão do tempo para o mês no CearáAfinal, chove no mês de outubro no Ceará? Meteorologista da Funceme explica o que esperar das chuvas, ventos e temperaturas em 2025
O mês de outubro marca a reta final do período seco no Ceará, e, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), não há expectativa de grandes volumes de chuva neste período.
A média histórica para o estado é de apenas 3,9 milímetros, o que caracteriza um mês de baixa precipitação.
Segundo o meteorologista Frank Baima, da Funceme, as chuvas que eventualmente ocorrem em outubro são resultado de fenômenos locais.
“As precipitações desse mês costumam ser irregulares e fracas, geralmente causadas pelo efeito de brisa terrestre e marítima. Elas acontecem mais durante a madrugada, no início da manhã e à tarde, principalmente na faixa litorânea”, explica.
Além dos sistemas de brisa, a combinação de temperatura elevada e umidade pode favorecer pancadas pontuais.
“Essas chuvas são isoladas e de pouca relevância, mas acontecem em função de fatores locais, como a altitude e o calor acumulado”, complementa Baima.
Ventos fortes e o calor do “B-R-O-Bró” marcam o mês
Outubro é um mês de transição marcado por duas características bem conhecidas pelos cearenses: a temporada dos ventos e o início do tradicional “B-R-O-Bró”, período de setembro a dezembro popularmente associado ao calor intenso.
De agosto a outubro, os ventos se tornam mais fortes no litoral cearense devido à Alta Subtropical do Atlântico Sul, sistema de alta pressão que se aproxima da costa leste do Brasil.
Essa configuração faz com que os ventos alísios soprem de forma mais intensa, criando condições ideais para esportes como kitesurf e windsurf, especialmente nas praias de Cumbuco, Taíba e Icaraí de Amontada.
Já o “B-R-O-Bró” — termo usado para os meses que terminam em “bro” (setembro, outubro, novembro e dezembro) — é conhecido pelas altas temperaturas e baixa umidade do ar, fenômeno que costuma atingir principalmente o centro-sul do estado.
Outubro não marca transição de estação chuvosa no Ceará
Apesar de algumas mudanças perceptíveis no clima, o meteorologista destaca que outubro não marca o início nem o fim de uma estação chuvosa no Ceará.
“O que ocorre é a transição para a primavera no hemisfério sul, que começou no fim de setembro. A partir daí, os dias ficam mais longos e as noites mais curtas; e o sol nasce um pouco mais cedo a cada dia”, explica Baima.
Essa variação na luz solar contribui para o aumento gradual das temperaturas, reforçando o cenário de calor e secura típico do período.
Sem mudanças significativas previstas para outubro de 2025
De acordo com a Funceme, não há previsão de anomalias climáticas que indiquem mudanças significativas no padrão de chuvas neste mês.
“Até o momento, não há fatores atmosféricos ou oceânicos que alterem o comportamento esperado para outubro. O cenário é de normalidade dentro do padrão seco”, afirma Baima.
Com isso, o mês deve seguir com pouca chuva, temperaturas elevadas e ventos moderados a fortes, especialmente nas áreas litorâneas e serranas.