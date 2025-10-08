Professores da rede municipal de Fortaleza paralisam atividades por três dias

Em paralisação, professores municipais de Fortaleza suspendem atividades de trabalho, incluindo aulas, dessa terça-feira, 7, até esta sexta-feira, 10, contra reforma administrativa e ajuste fiscal / Crédito: Reprodução/ Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute)

Professores municipais de Fortaleza decidiram suspender as atividades até sexta-feira, 10. Paralisação, que começou na terça-feira, 7, deve impactar cerca de 235 mil alunos. Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina; ENTENDA



"Essa ameaça ataca o povo brasileiro na questão dos usuários do serviço público e destrói os direitos da carreira, redução salarial, retira concurso dos servidores públicos", elencou. De acordo com Ana Cristina, direitos, como licença-prêmio, podem ser penalizados com a reforma. "A dinâmica do Congresso atormenta o País, porque todo dia é uma bomba, um ataque a alguém. É tudo inesperado e que não tem como um trabalhador estar concentrado nas suas atividades laborais numa conjuntura de não confiar no Congresso, que deveria ser a casa do povo [...] Quem determina essa paralisação é o Congresso Nacional", definiu.

Em mais uma ação da causa, servidores (federais, estaduais e municipais) planejam marcha da Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, em direção à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), no bairro Dionísio Torres, na Capital, a partir das 8 horas desta quinta-feira, 9. O que diz a Prefeitura Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria Municipal de Educação (SME) lamentou a decisão do Sindicato. Afirmou que as escolas fortalezenses seguirão abertas nos três dias programados para a paralisação, cumprindo determinação da SME. "Nenhuma categoria foi tão contemplada pela nova gestão da Prefeitura de Fortaleza quanto o magistério, mesmo em meio a um cenário econômico delicado no orçamento recebido da gestão anterior", garantiu.