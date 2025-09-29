Passageiros são surpreendidos com suspensão de 25 linhas de ônibus em Fortaleza

Passageiros são surpreendidos com suspensão de 25 linhas de ônibus em FortalezaSegundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), foi uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) nesta segunda-feira, 29
Passageiros foram surpreendidos com a suspensão de 25 linhas de ônibus nesta segunda-feira, 29, em Fortaleza. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), foi uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).
Desde domingo, 28, circulam informaões sobre interrupção da frota nas redes sociais.
Em nota, a Etufor lamenta a decisão. De acordo com a Empresa, nenhuma das modificações foi autorizada e não estava programada oficialmente em sistema para ocorrer.
"A Prefeitura de Fortaleza tem garantido mensalmente o pagamento dos subsídios que somam aproximadamente R$ 16 milhões por mês para a operação do sistema, ou seja, cerca de R$ 500 mil por dia. O diálogo é permanente com o Sindiônibus com o objetivo de articular alternativas que não venham a prejudicar as empresas e, principalmente, os usuários", informam.
Conforme nota enviada pelo Sindoônibus, a frota em operação passou por um ajuste necessário, resultado de estudos técnicos realizados pela entidade.
Para o Sindiônibus, a medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação.
Linhas que foram suspensas ou tiveram redução de frota em Fortaleza
2 linhas passaram por ajustes
403 Parangaba/Expedicionários/Centro
629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana
29 linhas que tiveram redução de frota
21 Luciano Cavalcante/Papicu
25 Opaia/Lagoa
26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
40 Parangaba/Lagoa
65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
84 Siqueira/Perimetral/Messejana
87 Expresso/Siqueira/Papicu
89 Expresso/Parangaba/Papicu
110 Vila do Mar/Centro
300 Expresso/Siqueira/Centro
338 Canindezinho/Siqueira
340 Cj Itaperi/Parangaba
353 Parangaba/Parque Veras
361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
366 Bom Jardim II/Siqueira
378 Urucutuba/Siqueira
394 Parque Universitários/Lagoa
411 Lagoa/Montese/Centro
421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro
622 Pedras II/Messejana
636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
641 Guajerú I/Messejana
650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
666 Jardim Castelão/Centro
702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
25 linhas que tiveram operação suprimida
14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro
20 Campus do Pici
22 Jardim das Oliveiras/Centro
81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II
91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba
97 Antônio Bezerra/Siqueira
106 Floresta/Centro
200 Antônio Bezerra/BRT/Centro
217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra
302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro
352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 Aracapé/Centro
400 Osório de Paiva/Siqueira
404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana
633 Passaré/Centro
653 Santa Fé/Messejana
668 Parque Betânia/Messejana
701 Parque Americano/Centro
835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 Papicu/Varjota/Centro
1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará