Passageiros são surpreendidos com suspensão de 25 linhas de ônibus em Fortaleza

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), foi uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) nesta segunda-feira, 29

Passageiros foram surpreendidos com a suspensão de 25 linhas de ônibus nesta segunda-feira, 29, em Fortaleza. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), foi uma decisão unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Em nota, a Etufor lamenta a decisão. De acordo com a Empresa, nenhuma das modificações foi autorizada e não estava programada oficialmente em sistema para ocorrer.

"A Prefeitura de Fortaleza tem garantido mensalmente o pagamento dos subsídios que somam aproximadamente R$ 16 milhões por mês para a operação do sistema, ou seja, cerca de R$ 500 mil por dia. O diálogo é permanente com o Sindiônibus com o objetivo de articular alternativas que não venham a prejudicar as empresas e, principalmente, os usuários", informam.

Conforme nota enviada pelo Sindoônibus, a frota em operação passou por um ajuste necessário, resultado de estudos técnicos realizados pela entidade.

Para o Sindiônibus, a medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação.