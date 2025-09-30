Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço da passagem de ônibus em Fortaleza pode aumentar? Entenda

Última vez que passagem sofreu aumento foi em 2023. Subsídio teve incremento de R$ 16 milhões de 2024 para 2025
Atualizado às Autor Alexia Vieira
Alexia Vieira
O preço da passagem de ônibus de Fortaleza é parte das negociações entre o Sindiônibus e a Prefeitura. O sindicato das empresas e a gestão municipal estão em um impasse após 25 linhas serem suspensas e 29 trechos sofrerem redução de coletivos na segunda-feira, 29.

A decisão foi tomada de forma unilateral pelo Sindiônibus, que pede mais recursos para manter o serviço.

De acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT), a data-base para o reajuste da passagem é no fim do ano, em novembro. O valor já fazia parte das conversas com o Sindiônibus, segundo ele, apesar de não haver mudanças decididas até o momento. Em dezembro de 2024, Evandro afirmou que não aumentaria a passagem em 2025.

“Fortaleza é uma das capitais do Nordeste que tem menor valor de passagem. Realmente precisa de uma reflexão sobre isso, mas só no fim do ano. É claro que a discussão também passa por essa questão da passagem, eu não vou esconder aqui”, disse o prefeito durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 30.

Custando R$ 4,50, a última vez em que a passagem de ônibus sofreu aumento foi em 2023. Em março daquele ano, o valor subiu 60 centavos. Isso representou o maior aumento da tarifa desde o início do Plano Real, em julho de 1994.

Subsídio foi criado durante a pandemia; veja evolução

O subsídio pago pelas prefeituras para as empresas de ônibus foi instituído durante a pandemia de Covid-19, em 2020. O objetivo era ajudar o sistema de transporte coletivo a continuar funcionando em meio a uma baixa histórica de passageiros. Ao mesmo tempo, o repasse ajuda a congelar o preço da passagem, de forma a onerar menos quem depende dos coletivos.

Em Fortaleza, o repasse foi iniciado em 2020 com R$ 24 milhões. Em 2021, o valor subiu para R$ 32 milhões. A passagem continuou R$ 3,60 de 2019 a 2021. Já em 2022, houve aumento de subsídio e de passagem: R$ 70,4 milhões foram investidos e a tarifa chegou a R$ 3,90.

Em 2024, não houve reajuste da tarifa, mas o subsídio pago para as empresas chegou a R$ 158 milhões. No fim do ano, o ex-prefeito José Sarto, enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal de Fortaleza para aumentar o valor para R$ 246 milhões.

Em coletiva de imprensa em dezembro de 2024, o prefeito eleito Evandro Leitão já falava que o incremento de R$ 90 milhões não era viável. Esse valor foi revogado. 

Atualmente, o subsídio é de R$ 174 milhões, o que representa R$ 14,5 milhões por mês. Além disso, Evandro ressalta que as empresas têm 50% de isenção do ICMS no diesel, que representa R$ 20 milhões, desconto no IPVA da frota e R$ 2 milhões para o funcionamento do bilhete único metropolitano.

Passagem deveria chegar aos R$ 7, diz Sindiônibus

Em entrevista ao O POVO, o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, afirmou que, para garantir o serviço e a tarifa continuar R$ 4,50, seriam necessários R$ 20 milhões por mês de repasse. Caso não haja aumento do subsídio, a passagem deveria chegar aos R$ 7.

LEIA | Operação de ônibus em Fortaleza entre aumento de subsídio para R$ 20 mi ou do valor das passagens

Transporte complementar deve ser incrementado

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que estuda incrementar o transporte complementar, composto de vans e topics, para suprir a demanda deixada pelas linhas de ônibus suspensas pelo Sindiônibus.

Segundo o prefeito, as negociações com o Sindiônibus estavam em curso há quase 60 dias para encontrar soluções para o déficit financeiro reportado pelos empresários. A Prefeitura teria pedido um prazo até 31 de outubro para propor alternativas.

“Me sinto na obrigação de dizer pra população que ela está coberta de razão, porque o transporte público de Fortaleza deixa muito a desejar, mas nós estamos trabalhando para melhorar, inclusive encontrando alternativas para não sermos pegos de surpresa”, disse Evandro. (Colaborou Lara Vieira)

