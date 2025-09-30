Preço da passagem de ônibus em Fortaleza pode aumentar? Entenda

Passagem é R$ 4,50 desde 2023. Evandro prometeu não aumentar em 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O preço da passagem de ônibus de Fortaleza é parte das negociações entre o Sindiônibus e a Prefeitura. O sindicato das empresas e a gestão municipal estão em um impasse após 25 linhas serem suspensas e 29 trechos sofrerem redução de coletivos na segunda-feira, 29. A decisão foi tomada de forma unilateral pelo Sindiônibus, que pede mais recursos para manter o serviço.

De acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT), a data-base para o reajuste da passagem é no fim do ano, em novembro. O valor já fazia parte das conversas com o Sindiônibus, segundo ele, apesar de não haver mudanças decididas até o momento. Em dezembro de 2024, Evandro afirmou que não aumentaria a passagem em 2025. “Fortaleza é uma das capitais do Nordeste que tem menor valor de passagem. Realmente precisa de uma reflexão sobre isso, mas só no fim do ano. É claro que a discussão também passa por essa questão da passagem, eu não vou esconder aqui”, disse o prefeito durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 30. Custando R$ 4,50, a última vez em que a passagem de ônibus sofreu aumento foi em 2023. Em março daquele ano, o valor subiu 60 centavos. Isso representou o maior aumento da tarifa desde o início do Plano Real, em julho de 1994.

Subsídio foi criado durante a pandemia; veja evolução O subsídio pago pelas prefeituras para as empresas de ônibus foi instituído durante a pandemia de Covid-19, em 2020. O objetivo era ajudar o sistema de transporte coletivo a continuar funcionando em meio a uma baixa histórica de passageiros. Ao mesmo tempo, o repasse ajuda a congelar o preço da passagem, de forma a onerar menos quem depende dos coletivos. Em Fortaleza, o repasse foi iniciado em 2020 com R$ 24 milhões. Em 2021, o valor subiu para R$ 32 milhões. A passagem continuou R$ 3,60 de 2019 a 2021. Já em 2022, houve aumento de subsídio e de passagem: R$ 70,4 milhões foram investidos e a tarifa chegou a R$ 3,90. Em 2024, não houve reajuste da tarifa, mas o subsídio pago para as empresas chegou a R$ 158 milhões. No fim do ano, o ex-prefeito José Sarto, enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal de Fortaleza para aumentar o valor para R$ 246 milhões.

Em coletiva de imprensa em dezembro de 2024, o prefeito eleito Evandro Leitão já falava que o incremento de R$ 90 milhões não era viável. Esse valor foi revogado. Atualmente, o subsídio é de R$ 174 milhões, o que representa R$ 14,5 milhões por mês. Além disso, Evandro ressalta que as empresas têm 50% de isenção do ICMS no diesel, que representa R$ 20 milhões, desconto no IPVA da frota e R$ 2 milhões para o funcionamento do bilhete único metropolitano. Passagem deveria chegar aos R$ 7, diz Sindiônibus Em entrevista ao O POVO, o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, afirmou que, para garantir o serviço e a tarifa continuar R$ 4,50, seriam necessários R$ 20 milhões por mês de repasse. Caso não haja aumento do subsídio, a passagem deveria chegar aos R$ 7.

Transporte complementar deve ser incrementado O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que estuda incrementar o transporte complementar, composto de vans e topics, para suprir a demanda deixada pelas linhas de ônibus suspensas pelo Sindiônibus. Segundo o prefeito, as negociações com o Sindiônibus estavam em curso há quase 60 dias para encontrar soluções para o déficit financeiro reportado pelos empresários. A Prefeitura teria pedido um prazo até 31 de outubro para propor alternativas.