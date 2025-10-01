"24 horas pra irem embora": moradores de condomínio são ameaçados em Fortaleza

Criminosos picharam os muros de um condomínio do bairro José de Alencar para obrigar moradores a deixarem o local / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Moradores de um condomínio residencial localizado no bairro José de Alencar, em Fortaleza, foram ameaçados por criminosos através de pichações feitas nos muros da propriedade. Nas inscrições, é estipulado um prazo de 24 horas para que eles se mudem do local, conforme consta em imagens recebidas por O POVO nesta quarta-feira, 1º.



“O registro auxilia as diligências. A delegacia do 14º Distrito Policial (14º DP) é a unidade responsável por investigar crimes na região”.

Expulsões de moradores por facções no Ceará

Casos recentes de expulsão de moradores por faccionados foram noticiados por O POVO nos bairros Mondubim, em Fortaleza, e Conjunto Jereissati III, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza).

Na quinta-feira, 25, O POVO+ publicou uma reportagem abordando o cenário das expulsões praticadas por facções nos últimos 10 anos. Na ocasião, a SSPDS afirmou que todos os casos de ameaça a moradores que chegam ao conhecimento das Forças de Segurança são devidamente investigados e que ainda há um protocolo que, entre outros, determina o acionamento imediato da PM para os locais das denúncias.