GDE teria se aliado à facção TCP após avanço do CV em Fortaleza

Após um foguetório comemorativo indicando uma tomada de territórios pelo Comando Vermelho (CV), em Fortaleza, comunicados da facção Guardiões do Estado (GDE) circularam nas redes sociais, nesta terça-feira, 16, informando que o grupo teria integrado à facção Terceiro Comando Puro (TCP). O objetivo seria intensificar a guerra contra à facção carioca na Capital. O POVO apurou que a migração seria de uma parte da GDE havendo, assim, uma divisão interna, na qual uma parte busca a aproximação com o grupo criminoso, também de origem carioca, e outra não. O informativo, conhecido como “salves”, confirma o levantamento da bandeira do TCP. “Hoje, o crime se uniu, pois o TCP só tem um inimigo, que é o CV”, diz.

Um dos informativos afirma a atuação da TCP/CE vem em novo formato. "Frisamos que hoje o TCP CE vem com uma doutrina totalmente diferente e mostrando o crime de verdade", consta trecho do comunicado. Um dos salves informava que a GDE iria continuar a mesma e que apenas a organização teria sido mudada. "O fortalecimento vai ser mil grau agora. GDE agora é TPC! Todas as quebradas que são GDE agora são TCP. [...] Hoje todo o convívio GDE do sistema como liberdade agora é TCP/CE. Todos peguem a visão", disse outro trecho de um dos informativos que circularam em grupos de mensagens. Conforme a advogada criminalista e pesquisadora em Segurança Pública, Lívia Girão Saraiva, atualmente, a TCP está entre as cinco maiores facções brasileiras. Ela afirma que a união entre as facções criminosas na Capital pode estar relacionados também com os objetivos de ampliação da TCP no Estado, começando por Fortaleza.

“A partir do momento que eles flexibilizam as regras de batismo, fica mais fácil a entrada de novos “irmãos”. Quando eles abrem as portas, isso consegue aumentar o contingente de pessoas na facção e, consequentemente, a atuação. É uma maneira deles chegarem no Ceará, se espalharem e também se fixarem. Já que no Ceará eles podem duelar com CV e PCC”, disse a pesquisadora. A facção, também de origem carioca, apareceu relacionada a ameaças e expulsões de famílias do distrito de Uiraponga, no município de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, em julho passado. As ações criminosas registradas estavam ligadas a uma briga de grupos criminosos na tentativa de domínio do território. O conflito teria iniciado após uma ruptura entre antigos aliados: Gilberto de Oliveira Cazuza, o “Gilberto Mingau”, de 35 anos, e José Witals da Silva Nazário, o “Playboy”. Mingau é apontado como chefe de um grupo criminoso que age no Vale do Jaguaribe.



Ele chegou a integrar a Guardiões do Estado (GDE), mas rompeu com a facção e, atualmente, pertence ao Terceiro Comando Puro (TCP). O suspeito também integra a lista dos “Mais Procurados” da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), delegado Ricardo Pinheiro, embora não haja confirmação oficial sobre uma possível aliança entre as facções, as movimentações de comunicados por membros de organizações criminosas estão sendo monitoradas. "O Ceará, através de suas forças de segurança, estão atentos a toda e qualquer organização criminosa que venha a aqui no nosso Estado, bem como membros de Ocrim em outros estados e de lá e determinem ações criminosas aqui no estado do Ceará", afrima o delegado.