Após ameaça de facção, vila com cerca de 30 casas é abandonada em Pacatuba

Após ameaça de facção, vila com cerca de 30 casas é abandonada em PacatubaLocal registra confronto entre facções criminosas rivais. Na segunda-feira, 22, um homem foi assassinado a tiros no local, que é conhecido como Jacarezal
Uma vila composta por cerca de 30 casas — localizada no bairro Conjunto Jereissati III, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza) — está abandonada após os seus moradores deixarem o local devido a ameaças de integrantes de uma facção criminosa. Na segunda-feira, 22, um homem foi assassinado nas proximidades da localidade, que é conhecida como Jacarezal.
No local, é registrado um confronto entre organizações criminosas rivais. Em 9 de setembro passado, passaram a circular nas redes sociais um vídeo mostrando criminosos armados realizando pichações em alusão à facção Comando Vermelho (CV) nos muros dos imóveis.
No local, já havia pichações da Guardiões do Estado (GDE). Recentemente, surgiram inscrições da facção Terceiro Comando Puro (TCP), à qual a GDE se aliou. Dessa forma, o CV tenta tomar o controle do local e passou a ameaçar realizar uma invasão.
Durante este mês, também foram registrados tiroteios na comunidade. Já na segunda, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros em uma via pública da vila.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o 24º Distrito Policial (24º DP) investiga o caso.
Em relação à expulsão de moradores, a SSPDS afirmou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura todas as denúncias de ações criminosas que chegam ao conhecimento das autoridades policiais".
A pasta, porém, ressaltou a importância de registrar boletins de ocorrência, seja presencialmente em delegacias de Polícia Civil, seja virtualmente através do site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.
Imagens feitas na vila mostram que, além do abandono por parte dos moradores, os imóveis foram depredados e tiveram materiais subtraídos.
