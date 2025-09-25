Após ameaça de facção, vila com cerca de 30 casas é abandonada em Pacatuba

Cerca de 30 casas da vila conhecida como Jacarezal, em Pacatuba, foram abandonadas após moradores serem ameaçados por faccionados / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma vila composta por cerca de 30 casas — localizada no bairro Conjunto Jereissati III, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza) — está abandonada após os seus moradores deixarem o local devido a ameaças de integrantes de uma facção criminosa. Na segunda-feira, 22, um homem foi assassinado nas proximidades da localidade, que é conhecida como Jacarezal. No local, é registrado um confronto entre organizações criminosas rivais. Em 9 de setembro passado, passaram a circular nas redes sociais um vídeo mostrando criminosos armados realizando pichações em alusão à facção Comando Vermelho (CV) nos muros dos imóveis.

LEIA TAMBÉM | Dez anos depois, como segue o cenário de expulsões de moradores por facções no Ceará No local, já havia pichações da Guardiões do Estado (GDE). Recentemente, surgiram inscrições da facção Terceiro Comando Puro (TCP), à qual a GDE se aliou. Dessa forma, o CV tenta tomar o controle do local e passou a ameaçar realizar uma invasão. Durante este mês, também foram registrados tiroteios na comunidade. Já na segunda, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros em uma via pública da vila. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o 24º Distrito Policial (24º DP) investiga o caso.