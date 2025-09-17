"Boas-vindas" à facção TCP no Ceará são com prisões, diz secretário de Segurança

Imagem de apoio ilustrativo. Roberto Sá destacou ações e resultados policiais contra facções / Crédito: FÁBIO LIMA

“Nós demos as boas-vindas com a prisão de 28 criminosos hoje”, disse o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, em relação à chegada da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Estado. Em entrevista ao O POVO, nesta quarta-feira, 17, Sá afirmou: “É assim que serão tratados, com o rigor da lei, mas com o devido processo legal”. As primeiras prisões contra o grupo aconteceram durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira. Inicialmente, as ações eram focadas nas capturas de membros da Guardiões do Estado (GDE), mas que, desde da terça-feira, 16, passaram a migrar para TCP após avanço do Comando Vermelho (CV), em Fortaleza.

Leia Mais | Queima de fogos: sobe para 76 total de presos por envolvimento em facção no Ceará Conforme Sá, o setor de inteligência da SSPDS vem realizando o monitoramento da movimentação das facções criminosas. “É uma movimentação nacional. Obviamente que tem reflexos aqui [...]. Mas, hoje, nós demos as boas-vindas com a prisão de 28 membros dessa organização criminosa”, disse O POVO mostrou que a migração seria de uma parte da GDE havendo, assim, uma divisão interna, na qual uma parte busca a aproximação com o grupo criminoso, também de origem carioca, e outra não. Os comunicados da facção, conhecidos como “salves”, confirmam o levantamento da bandeira do TCP na Capital. Os informativos criminosos começaram a circular após um foguetório registrado na segunda-feira, 15, o qual estaria relacionado à tomada de novos territórios pelo CV, na Capital. Posteriormente, a GDE passou a comunicar a migração para a facção TCP, com objetivo de fortalecer a luta contra a facção carioca.

Para anunciar oficialmente a mudança, um novo foguetório foi realizado na noite dessa terça-feira, 16. No dia, foram registradas pichações em muros com as siglas do TCP+GDE. Um ônibus também foi alvo das manifestações. Em nota, o Sindiônibus confirmou que um ônibus da linha 346 – UPA Canindezinho/Jardim Fluminense/Siqueira foi alvo de ato de vandalismo. As linhas 346 e 382 (Parque Jerusalém/Siqueira) funcionaram normalmente até às 20 horas. Após esse horário, a circulação foi suspensa temporariamente, mas foi retomada às 21h30min com escolta da Polícia Militar. A entidade informou que, na manhã desta quarta-feira, 17, a operação das linhas na região foi totalmente normalizada.