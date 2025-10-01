TCP faz ameaças e quatro terreiros de umbanda fecham em Maracanaú

Foto de pichação em imóvel de Maracanaú, feita ainda em fevereiro de 2025, indica presença do TCP antes da aliança anunciada com a GDE, em meados de setembro / Crédito: LEITOR VIA WHATSAPP

A chegada da facção Terceiro Comando Puro (TCP) ao Ceará já repercute em casos de intolerância religiosa a povos de terreiros. Seis centros de ritos umbandistas fecharam ou sofreram ameaças, no intervalo de uma semana. Todos são localizados em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Quatro terreiros deixaram de funcionar, dois no bairro Vila das Flores e dois no bairro Santa Marta. Pelo menos mais dois, dos Conjuntos Timbó e Jereissati I, foram advertidos para que também encerrem suas atividades. Os pedidos de ajuda foram disparados no fim da última semana.

Pichações da sigla TCP foram registradas em Fortaleza Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Os criminosos da facção TCP, de origem carioca, têm histórico de ataques a ambientes de ritos afrorreligiosos com uso de métodos violentos, sempre sob o argumento de fé e radicalismo sustentado por ações ilícitas. Há indicações de que mais casas religiosas possam ter sido procuradas, mas teriam silenciado com receio de novos ataques mais incisivos. Nenhum dos babalorixás, ialorixás ou filhos de santo quis se manifestar abertamente sobre as ameaças.

As informações foram repassadas por terceiros. "De fato as pessoas não estão querendo se expor. Existe um clima de medo muito grande", afirmou um dos interlocutores. O temor entre representantes do movimento umbandista é de que mais locais passem pela mesma situação. Terreiros sofreram ameaças diretas ou em mensagens Os casos aconteceram entre os dias 20 e 26 de setembro. Os locais foram abordados diretamente pelos criminosos ou contatados em ligações telefônicas ou mensagens intimidatórias por aplicativo. O relato colhido pelo O POVO é de que os locais seriam atacados se não interrompessem suas celebrações, que aconteciam pelo menos uma vez por semana. Não há informações de agressões físicas ou atentados que antecederam os fechamentos.

"A Seir (Secretaria Estadual da Igualdade Racial) tem grande preocupação e estamos ainda em tratativas", afirmou ao O POVO a titular da pasta, Zelma Madeira, em troca de mensagens na segunda-feira, 29. Ela respondeu no intervalo de reuniões e disse que ainda iria se inteirar sobre os ocorridos. LEIA TAMBÉM | As giras no hospital que salvaram mãe Vanessa Uma reunião está agendada com representantes dos povos de terreiros para a próxima quinta-feira, 2, quando a Seir deverá fazer a escuta das vítimas e definir possíveis orientações.