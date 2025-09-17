Criminosos expulsam moradores de casa do bairro Mondubim, em Fortaleza

Criminosos expulsam moradores de casa do bairro Mondubim, em FortalezaImóvel amanheceu nessa terça-feira, 16, com pichações assinadas pela facção criminosa Comando Vermelho. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento
Criminosos ordenaram que moradores de uma residência do Conjunto Habitacional Abelardo Rocha — localizado no bairro Mondubim, em Fortaleza —, deixassem o imóvel. Nessa terça-feira, 16, o portão da casa amanheceu pichado com ameaças.
"SAI FORA SE NÃO VAI MORRER" (Sic), dizia a inscrição, que ainda trazia a assinatura da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Não há informações sobre qual teria sido o pretexto da expulsão. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.
Procurada por O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o caso é investigado pelo 8º Distrito Policial (8° DP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) localizada no bairro José Walter.
A SSPDS reforçou a necessidade de que moradores realizem denúncias por meio de Boletim de Ocorrência ou via Disque-Denúncia 181. "O registro auxilia as diligências", afirmou a pasta.
A Secretaria ainda acrescentou que a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) patrulha o bairro Mondubim através de composições do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivos (CPRaio), que ainda podem contar com o policiamento extraordinário da corporação.