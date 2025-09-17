Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Criminosos expulsam moradores de casa do bairro Mondubim, em Fortaleza

Imóvel amanheceu nessa terça-feira, 16, com pichações assinadas pela facção criminosa Comando Vermelho. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento
Criminosos ordenaram que moradores de uma residência do Conjunto Habitacional Abelardo Rocha — localizado no bairro Mondubim, em Fortaleza —, deixassem o imóvel. Nessa terça-feira, 16, o portão da casa amanheceu pichado com ameaças.

"SAI FORA SE NÃO VAI MORRER" (Sic), dizia a inscrição, que ainda trazia a assinatura da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Não há informações sobre qual teria sido o pretexto da expulsão. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

Procurada por O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o caso é investigado pelo 8º Distrito Policial (8° DP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) localizada no bairro José Walter.

A SSPDS reforçou a necessidade de que moradores realizem denúncias por meio de Boletim de Ocorrência ou via Disque-Denúncia 181. "O registro auxilia as diligências", afirmou a pasta.

A Secretaria ainda acrescentou que a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) patrulha o bairro Mondubim através de composições do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivos (CPRaio), que ainda podem contar com o policiamento extraordinário da corporação.

 

 

 

