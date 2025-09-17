Criminosos expulsam moradores de casa do bairro Mondubim, em Fortaleza

Criminosos picharam portão de residência no bairro Mondubim com ameaças aos moradores / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Criminosos ordenaram que moradores de uma residência do Conjunto Habitacional Abelardo Rocha — localizado no bairro Mondubim, em Fortaleza —, deixassem o imóvel. Nessa terça-feira, 16, o portão da casa amanheceu pichado com ameaças.

"SAI FORA SE NÃO VAI MORRER" (Sic), dizia a inscrição, que ainda trazia a assinatura da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Não há informações sobre qual teria sido o pretexto da expulsão. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

