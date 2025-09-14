Mutirão de exames e cirurgias dá esperança a usuários do SUS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) foram contemplados com cerca de 1.200 atendimentos realizados neste sábado, 13, no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Mutirão integra ação nacional organizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), juntamente com os ministérios da Educação e da Saúde. O serviço de atenção à saúde foi promovido em todos os hospitais universitários do País gerenciados pela Ebserh.

Leia mais Fortaleza inicia segunda fase de discussões do Plano Diretor

Bairro Bom Jardim terá programação especial em alusão ao Setembro Amarelo Sobre o assunto Fortaleza inicia segunda fase de discussões do Plano Diretor

Bairro Bom Jardim terá programação especial em alusão ao Setembro Amarelo Para quem aguardava por exames, cirurgias e outros procedimentos, foi um momento simbólico. A fortalezense Bárbara Marques acompanhava a mãe, Ivanilda, que precisava passar pelo exame de espirometria, que avalia a função pulmonar, e esperava ser chamada desde junho de 2024. “Ela teve alguns episódios de falta de ar e começou a ser investigado”, relatou a filha. “Agora a gente conseguiu fazer esse exame. Vamos saber se ela está com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) ou se o problema dela é cardíaco. Esse exame é muito importante para identificar isso”. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: Edilane Alves, 37 Dona de casaCynthia Vaz Fisioterapeuta. H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: Edilane Alves, 37 Dona de casaCynthia Vaz Fisioterapeuta. H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: Edilane Alves, 37 Dona de casaCynthia Vaz Fisioterapeuta. H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.09.2025: H-UFC/Ebserh realiza mutirão com cerca de 1.100 atendimentos entre exames, cirurgias e consultas com especialistas no dia 13/09. Ação faz parte de mobilização nacional capitaneada pela Ebserh em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde para diminuir o tempo de espera nas filas do SUS. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A espera pelo exame impactou “muito” a vida de Bárbara e da mãe dela, contou: “A gente não sabe o que ela tem de verdade e não pode fazer um tratamento adequado sem saber o que é. Aí, ficamos no ‘se sente isso, toma isso’”. Mãe solo, Bárbara relatou que a saúde da mãe importa também porque precisa trabalhar e seu filho fica sob os cuidados da avó. “É uma grande vitória, né? Me sinto vitoriosa por isso. É um alívio, demais”, disse ela sobre o exame. “Não só para mim, mas para todo mundo. Tenho nem palavras para dizer o que isso significa, porque a gente sabe a importância do SUS e que muitas pessoas precisam, mas tem a dificuldade da fila de espera. A demanda é maior do que eles conseguem. Mas, podendo adiantar essa fila, é uma grande conquista”.