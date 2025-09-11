Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hospital Universitário da UFC realizará mutirão com mais de mil atendimentos no sábado, 13

Ação almeja diminuir o tempo de espera nas filas do SUS
Autor Bárbara Mirele
O Complexo Hospitalar (CH) da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizará um mutirão com mais de mil atendimentos neste sábado, 13. Complexo é formado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC).

A iniciativa integra o esforço nacional “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas” e contará com a participação dos 45 hospitais universitários da Rede Ebserh, em todas as regiões do Brasil.

Expectativa é que o mutirão supere a marca dos 20 mil procedimentos em todo o País, sendo o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ação mobiliza mais de 200 profissionais

De acordo com o HUWC, a ação mobiliza aproximadamente 270 profissionais – entre médicos, médicos residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos em radiologia, farmacêuticos, entre outros.

“Trata-se de um dia muito relevante, pois somamos esforços juntos em rede para colaborar com a redução das filas do SUS”, ressaltou Josenília Gomes, superintendente do CH (UFC), em nota à imprensa.

“Tudo isso se apresenta nesses movimentos e na nossa vivência os dias “E - Ebserh em Ação”, que têm sido momentos de encontro e muita significação do nosso propósito”, complementa a superintendente.

O Dia “E” faz parte do projeto Ebserh em Ação 2025, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao MEC. Objetivo é ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o País.

A Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Confira a lista de atendimentos em cada hospital:

No Ceará, serão atendidos pacientes que aguardam nas filas de espera do SUS. Assim, não haverá atendimento por demanda espontânea no dia do mutirão. O HUWC contará com cerca de 900 procedimentos. Já na MEAC, os atendimentos devem passar dos 260, entre exames, consultas, cirurgias e demais procedimentos.

HUWC

  • Cirurgia oftalmológica
  • Cirurgia oncológica
  • Cirurgia em cabeça e pescoço
  • Cirurgia geral
  • Microcirurgia de laringe
  • Escleroterapia (para tratar veias doentes)
  • Procedimento para tratar dor crônica
  • Hemorroidectomia (procedimento para remoção de hemorroidas)
  • Consulta em genética
  • Consulta em endocrinologia pediátrica
  • Eletroencefalograma
  • Eletroneuromiografia (exame que avalia o funcionamento de nervos e músculos)
  • Ecotranstorácico (exame com foco no diagnóstico de doenças cardíacas)
  • Transesofágico (é um tipo de ecocardiograma, feito por sonda)
  • Holter
  • Mapas
  • Eletrocardiograma
  • Ultrassom
  • Ressonância magnética
  • Tomografia
  • Exames laboratoriais pré-operatórios
  • Audiometria (exame que avalia a capacidade auditiva)
  • Logoaudiometria (exame que avalia a capacidade auditiva)
  • Imitanciometria (exame que avalia a capacidade auditiva)
  • Espirometria (exame de avalia a saúde pulmonar)
  • Colonoscopia

MEAC

  • Colposcopia (exame ginecológico)
  • Inserção de dispositivo intra uterino hormonal e não hormonal (DIU)
  • Inserção do implante subdérmico liberador de etonogestrel (Implanon)
  • Mamografia
  • Ultrassonografia transvaginal
  • Ultrassonografia de mama
  • Histeroscopia diagnóstica
  • Consulta em ginecologia

