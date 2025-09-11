Hospital Universitário da UFC realizará mutirão com mais de mil atendimentos no sábado, 13

Hospital Universitário da UFC realizará mutirão com mais de mil atendimentos no sábado, 13Ação almeja diminuir o tempo de espera nas filas do SUS
O Complexo Hospitalar (CH) da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizará um mutirão com mais de mil atendimentos neste sábado, 13. Complexo é formado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC).
A iniciativa integra o esforço nacional “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas” e contará com a participação dos 45 hospitais universitários da Rede Ebserh, em todas as regiões do Brasil.
Expectativa é que o mutirão supere a marca dos 20 mil procedimentos em todo o País, sendo o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS).
Ação mobiliza mais de 200 profissionais
De acordo com o HUWC, a ação mobiliza aproximadamente 270 profissionais – entre médicos, médicos residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos em radiologia, farmacêuticos, entre outros.
“Trata-se de um dia muito relevante, pois somamos esforços juntos em rede para colaborar com a redução das filas do SUS”, ressaltou Josenília Gomes, superintendente do CH (UFC), em nota à imprensa.
“Tudo isso se apresenta nesses movimentos e na nossa vivência os dias “E - Ebserh em Ação”, que têm sido momentos de encontro e muita significação do nosso propósito”, complementa a superintendente.
O Dia “E” faz parte do projeto Ebserh em Ação 2025, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao MEC. Objetivo é ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o País.
A Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.
Confira a lista de atendimentos em cada hospital:
No Ceará, serão atendidos pacientes que aguardam nas filas de espera do SUS. Assim, não haverá atendimento por demanda espontânea no dia do mutirão. O HUWC contará com cerca de 900 procedimentos. Já na MEAC, os atendimentos devem passar dos 260, entre exames, consultas, cirurgias e demais procedimentos.
HUWC
- Cirurgia oftalmológica
- Cirurgia oncológica
- Cirurgia em cabeça e pescoço
- Cirurgia geral
- Microcirurgia de laringe
- Escleroterapia (para tratar veias doentes)
- Procedimento para tratar dor crônica
- Hemorroidectomia (procedimento para remoção de hemorroidas)
- Consulta em genética
- Consulta em endocrinologia pediátrica
- Eletroencefalograma
- Eletroneuromiografia (exame que avalia o funcionamento de nervos e músculos)
- Ecotranstorácico (exame com foco no diagnóstico de doenças cardíacas)
- Transesofágico (é um tipo de ecocardiograma, feito por sonda)
- Holter
- Mapas
- Eletrocardiograma
- Ultrassom
- Ressonância magnética
- Tomografia
- Exames laboratoriais pré-operatórios
- Audiometria (exame que avalia a capacidade auditiva)
- Logoaudiometria (exame que avalia a capacidade auditiva)
- Imitanciometria (exame que avalia a capacidade auditiva)
- Espirometria (exame de avalia a saúde pulmonar)
- Colonoscopia
MEAC
- Colposcopia (exame ginecológico)
- Inserção de dispositivo intra uterino hormonal e não hormonal (DIU)
- Inserção do implante subdérmico liberador de etonogestrel (Implanon)
- Mamografia
- Ultrassonografia transvaginal
- Ultrassonografia de mama
- Histeroscopia diagnóstica
- Consulta em ginecologia