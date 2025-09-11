Hospital Universitário da UFC realizará mutirão com mais de mil atendimentos no sábado, 13

Expectativa é que o mutirão supere a marca dos 20 mil procedimentos em todo o País, sendo o maior mutirão da história do SUS / Crédito: Divulgação/HUWC

O Complexo Hospitalar (CH) da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizará um mutirão com mais de mil atendimentos neste sábado, 13. Complexo é formado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC).

A iniciativa integra o esforço nacional “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas” e contará com a participação dos 45 hospitais universitários da Rede Ebserh, em todas as regiões do Brasil. Expectativa é que o mutirão supere a marca dos 20 mil procedimentos em todo o País, sendo o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS). Ação mobiliza mais de 200 profissionais De acordo com o HUWC, a ação mobiliza aproximadamente 270 profissionais – entre médicos, médicos residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos em radiologia, farmacêuticos, entre outros. “Trata-se de um dia muito relevante, pois somamos esforços juntos em rede para colaborar com a redução das filas do SUS”, ressaltou Josenília Gomes, superintendente do CH (UFC), em nota à imprensa.