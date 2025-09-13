Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bairro Bom Jardim terá programação especial em alusão ao Setembro Amarelo

Bairro Bom Jardim terá programação especial em alusão ao Setembro Amarelo

Serão três dias de programação, com oficinas e diversos atendimentos terapêuticos para população, a ação acontecerá de forma gratuita
Autor Fabrícia Braga
Autor
Fabrícia Braga Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em alusão ao setembro amarelo, o bairro Bom Jardim, em Fortaleza, terá uma programação especial dos dias 15 a 17 deste mês. Promovido pelo projeto “Movimento Saúde Mental (MSM)”, será realizada uma ação que contará com oficinas e atendimentos terapêuticos para a população, de forma gratuita.

Leia tambémTarifaço dos EUA: pescados do Ceará somam 70% em prejuízos

A campanha que leva o nome “Movimento pela Vida: Acolher, Escutar e Cuidar”, visa levar à população o fortalecimento da autoestima, autoconhecimento e valorização da vida, por meio de práticas terapêuticas, rodas de conversas, oficinas e feira de cuidado.

As atividades serão destinadas aos usuários do CAPS II Comunitário do Bom Jardim, seus familiares/responsáveis e à comunidade em geral.

Confira a programação completa:

Dia 15 (segunda-feira)
Manhã (9h) - Roda de conversa sobre o tema da campanha Com: Rane Félix (coordenadora de Políticas de Saúde Mental da SESA), Natália Tatanka (psicológa e coordenadora de sustentabilidade do MSM), Dr. Raimundo Gleison Alves da Silva (médico, residente de psiquiatria da UFC na Palhoça do MSM), Neto Pitaguary (enfermeiro e liderança indígena), Magda Ferreira (arteterapeuta), Cícera da Silva Araújo (coordenadora do CAPS II Comunitário do Bom Jardim), Carine Franco (articuladora de Saúde Mental da Cores V) e Gláucia Cavalcante (enfermeira e voluntária do MSM).

Tarde (13h) - Oficina de Arteterapia Jardim da mente Com: Ana Paula Fernandes e Igor Premal (terapeutas do MSM)

Dia 16 (Terça-feira)
Manhã (9h) - Oficina “Plantas medicinais e seus efeitos no cuidado da saúde mental” Com: Vilma Nogueira (Projeto Betânia)

Tarde (13h) - Feira de Cuidados Serão oferecidos gratuitamente os atendimentos de diversas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): Quick Massage, Auriculoterapia, Argiloterapia, Ventosaterapia, Reflexologia, Reiki, Biomagnetismo, Quiropraxia, além de aferição de pressão, teste de glicemia e Orientação Jurídica.

Dia 17 (Quarta-feira)
Manhã (9h) - Oficina “A escuta do corpo: a dança como poética do acolhimento de si e do outro” Com: Raimundo Severo Júnior (médico psiquiatra)

Tarde (15h) - Caminhada pela Vida Pelas ruas do Bom Jardim para celebrar a vida, levando alegria e esperança para todos!

Serviço:

Programação especial em alusão ao Setembro Amarelo
Data: 15, 16 e 17 de setembro
Local: Palhoça Comunitária do MSM (Rua Dr. Fernando Augusto, 985, Bom Jardim)

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar