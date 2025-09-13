Bairro Bom Jardim terá programação especial em alusão ao Setembro Amarelo

Serão três dias de programação, com oficinas e diversos atendimentos terapêuticos para população, a ação acontecerá de forma gratuita

Em alusão ao setembro amarelo , o bairro Bom Jardim, em Fortaleza , terá uma programação especial dos dias 15 a 17 deste mês. Promovido pelo projeto “Movimento Saúde Mental (MSM)”, será realizada uma ação que contará com oficinas e atendimentos terapêuticos para a população, de forma gratuita.

A campanha que leva o nome “Movimento pela Vida: Acolher, Escutar e Cuidar”, visa levar à população o fortalecimento da autoestima, autoconhecimento e valorização da vida, por meio de práticas terapêuticas, rodas de conversas, oficinas e feira de cuidado.

As atividades serão destinadas aos usuários do CAPS II Comunitário do Bom Jardim, seus familiares/responsáveis e à comunidade em geral.

Confira a programação completa:

Dia 15 (segunda-feira)

Manhã (9h) - Roda de conversa sobre o tema da campanha Com: Rane Félix (coordenadora de Políticas de Saúde Mental da SESA), Natália Tatanka (psicológa e coordenadora de sustentabilidade do MSM), Dr. Raimundo Gleison Alves da Silva (médico, residente de psiquiatria da UFC na Palhoça do MSM), Neto Pitaguary (enfermeiro e liderança indígena), Magda Ferreira (arteterapeuta), Cícera da Silva Araújo (coordenadora do CAPS II Comunitário do Bom Jardim), Carine Franco (articuladora de Saúde Mental da Cores V) e Gláucia Cavalcante (enfermeira e voluntária do MSM).

Tarde (13h) - Oficina de Arteterapia Jardim da mente Com: Ana Paula Fernandes e Igor Premal (terapeutas do MSM)