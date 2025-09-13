Bairro Bom Jardim terá programação especial em alusão ao Setembro Amarelo

Bairro Bom Jardim terá programação especial em alusão ao Setembro AmareloSerão três dias de programação, com oficinas e diversos atendimentos terapêuticos para população, a ação acontecerá de forma gratuita
Em alusão ao setembro amarelo, o bairro Bom Jardim, em Fortaleza, terá uma programação especial dos dias 15 a 17 deste mês. Promovido pelo projeto “Movimento Saúde Mental (MSM)”, será realizada uma ação que contará com oficinas e atendimentos terapêuticos para a população, de forma gratuita.
A campanha que leva o nome “Movimento pela Vida: Acolher, Escutar e Cuidar”, visa levar à população o fortalecimento da autoestima, autoconhecimento e valorização da vida, por meio de práticas terapêuticas, rodas de conversas, oficinas e feira de cuidado.
As atividades serão destinadas aos usuários do CAPS II Comunitário do Bom Jardim, seus familiares/responsáveis e à comunidade em geral.
Confira a programação completa:
Dia 15 (segunda-feira)
Manhã (9h) - Roda de conversa sobre o tema da campanha Com: Rane Félix (coordenadora de Políticas de Saúde Mental da SESA), Natália Tatanka (psicológa e coordenadora de sustentabilidade do MSM), Dr. Raimundo Gleison Alves da Silva (médico, residente de psiquiatria da UFC na Palhoça do MSM), Neto Pitaguary (enfermeiro e liderança indígena), Magda Ferreira (arteterapeuta), Cícera da Silva Araújo (coordenadora do CAPS II Comunitário do Bom Jardim), Carine Franco (articuladora de Saúde Mental da Cores V) e Gláucia Cavalcante (enfermeira e voluntária do MSM).
Tarde (13h) - Oficina de Arteterapia Jardim da mente Com: Ana Paula Fernandes e Igor Premal (terapeutas do MSM)
Dia 16 (Terça-feira)
Manhã (9h) - Oficina “Plantas medicinais e seus efeitos no cuidado da saúde mental” Com: Vilma Nogueira (Projeto Betânia)
Tarde (13h) - Feira de Cuidados Serão oferecidos gratuitamente os atendimentos de diversas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): Quick Massage, Auriculoterapia, Argiloterapia, Ventosaterapia, Reflexologia, Reiki, Biomagnetismo, Quiropraxia, além de aferição de pressão, teste de glicemia e Orientação Jurídica.
Dia 17 (Quarta-feira)
Manhã (9h) - Oficina “A escuta do corpo: a dança como poética do acolhimento de si e do outro” Com: Raimundo Severo Júnior (médico psiquiatra)
Tarde (15h) - Caminhada pela Vida Pelas ruas do Bom Jardim para celebrar a vida, levando alegria e esperança para todos!
Serviço:
Programação especial em alusão ao Setembro Amarelo
Data: 15, 16 e 17 de setembro
Local: Palhoça Comunitária do MSM (Rua Dr. Fernando Augusto, 985, Bom Jardim)