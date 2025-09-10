Ceará convoca novos aprovados para Perícia Forense

Ceará amplia o efetivo da Pefoce com a convoação de novos aprovados do último concursoAo todo foram convocados 103 aprovados, sendo 64 peritos e 39 auxiliares.Agora, o órgão passará a ter 752 servidores
O Governo do Estado do Ceará convocou nesta terça-feira, 10, 103 aprovados no último concurso da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Ao todo, são 64 peritos e 39 auxiliares de perícia. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços periciais no Estado, agilizando e aprimorando a qualidade das investigações técnico-científicas.
O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas, acompanhado de outras autoridades da segurança pública do Ceará. Elmano destacou que esse é um passo importante no enfrentamento ao crime.
“Esse é um anúncio muito importante para o fortalecimento da perícia forense, para termos trabalho investigativo com maior qualidade, para garantirmos provas suficientes para demonstração ao Ministério Público, ao Judiciário, de apoio e investigação que realizamos no Ceará.”
Com os novos convocados, a Pefoce passará a ter 752 servidores. Destes, 186 foram nomeados na atual gestão, representando um acréscimo de cerca de 25%. O perito-geral Júlio Torres informou que parte dos novos profissionais será designada para o núcleo da cidade de Tianguá, reforçando a presença de servidores no Interior.
“Isso é a perícia forense expandindo. Com isso, faremos parte, junto das demais forças de segurança, desse fortalecimento. Nós temos, hoje, uma perícia bem equipada para trabalharmos e trazer a sensação de segurança para o povo cearense.”
Com essa convocação, fica zerado o cadastro de reserva do concurso realizado em 2021, ou seja, não há mais candidatos aprovados à espera de serem chamados.
Até o final de setembro, os novos profissionais devem iniciar a formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE). O diretor-geral da instituição, Leonardo Barreto, assegurou que a Aesp está bem estruturada para receber a nova turma.
“Nossa Academia Estadual é uma referência nacional, garantindo que entreguemos profissionais capacitados para a população cearense.”
A formação terá duração de três meses, com carga horária de 540 horas, contemplando conteúdos teóricos e práticos voltados à atuação técnico-científica nas diversas áreas da perícia forense.
O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, ressaltou os investimentos que a área da segurança tem recebido. Entre os investimentos de impacto direto na perícia forense estão:
- A autorização para o início das obras do Núcleo Regional da Pefoce na Serra da Ibiapaba, no valor de R$ 5,7 milhões e que beneficiará 14 municípios.
- A entrega de equipamentos destinados ao fortalecimento das análises periciais, com recursos superiores a R$ 15 milhões;
- A aquisição do analisador genético Spectrum para o Núcleo de Perícia em DNA Forense;
- A inauguração da nova sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), no bairro Benfica;
- E a expansão da infraestrutura da sede da Pefoce, com melhorias nos núcleos de Engenharia, Balística e no Laboratório de Impressão Papiloscópica, além da entrega de novos equipamentos para esses setores.