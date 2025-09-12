Ceará convoca 195 técnicos da Ematerce para reforçar assistência no campo

Ceará convoca 195 técnicos da Ematerce para reforçar assistência no campoTerceira chamada amplia quadro de técnicos e fortalece a produção agrícola
O Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira, 9, a convocação de 195 técnicos aprovados no concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) de 2018. Os profissionais devem atuar em diversas regiões do estado prestando assistência à agricultura familiar.
Entre os cargos convocados estão zootecnistas, médicos veterinários e engenheiros agrônomos, funções voltadas ao acompanhamento técnico da produção agrícola, manejo animal e práticas de sustentabilidade no campo.
Terceira chamada desde 2018 amplia quadro de técnicos
A convocação corresponde à terceira chamada do concurso realizado em 2018. Com os 263 técnicos chamados em 2022 e os 195 anunciados agora em 2025, o total de profissionais incorporados à Ematerce nos últimos três anos chega a 458.
A maior parte deles atuará em municípios do interior, especialmente em regiões onde a assistência técnica ainda é limitada.
O anúncio foi feito pelo presidente da Ematerce, Inácio Mariano, em vídeo publicado nas redes sociais detalhando a convocação e os próximos passos para os técnicos assumirem as funções.
O acompanhamento técnico deve fortalecer a agricultura familiar em todo o estado. As orientações para documentação, prazos e locais de atuação estão disponíveis no site oficial da instituição.
Leia mais
Agricultura Familiar: Pilar da Produção Alimentar no Ceará
A agricultura familiar representa aproximadamente 75,5% dos estabelecimentos agrícolas no Ceará, conforme dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
Essa modalidade de produção é essencial para o abastecimento de alimentos no mercado interno, especialmente em regiões do Interior, onde a assistência técnica é limitada. A presença significativa de pequenos produtores rurais contribui para a segurança alimentar e para a manutenção da população no campo.
Em apoio a esse setor, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destinou R$ 1,3 bilhão à safra 2023/2024 no Estado, marcando um aumento de 72,4% em relação à safra anterior. O número de contratos também cresceu 32,43%, totalizando 126.996 operações de crédito.
Esses recursos são fundamentais para investimentos em infraestrutura produtiva, beneficiamento e serviços agropecuários, visando à sustentabilidade e ao fortalecimento da agricultura familiar no Ceará.