Ceará convoca 195 técnicos da Ematerce para reforçar assistência no campo

Agricultura familiar ganha reforço: 195 técnicos são convocados no Ceará / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira, 9, a convocação de 195 técnicos aprovados no concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) de 2018. Os profissionais devem atuar em diversas regiões do estado prestando assistência à agricultura familiar. Entre os cargos convocados estão zootecnistas, médicos veterinários e engenheiros agrônomos, funções voltadas ao acompanhamento técnico da produção agrícola, manejo animal e práticas de sustentabilidade no campo.



Terceira chamada desde 2018 amplia quadro de técnicos

A convocação corresponde à terceira chamada do concurso realizado em 2018. Com os 263 técnicos chamados em 2022 e os 195 anunciados agora em 2025, o total de profissionais incorporados à Ematerce nos últimos três anos chega a 458. A maior parte deles atuará em municípios do interior, especialmente em regiões onde a assistência técnica ainda é limitada.

O anúncio foi feito pelo presidente da Ematerce, Inácio Mariano, em vídeo publicado nas redes sociais detalhando a convocação e os próximos passos para os técnicos assumirem as funções.

O acompanhamento técnico deve fortalecer a agricultura familiar em todo o estado. As orientações para documentação, prazos e locais de atuação estão disponíveis no site oficial da instituição.

