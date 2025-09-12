Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará convoca 195 técnicos da Ematerce para reforçar assistência no campo

Ceará convoca 195 técnicos da Ematerce para reforçar assistência no campo

Terceira chamada amplia quadro de técnicos e fortalece a produção agrícola
Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira, 9, a convocação de 195 técnicos aprovados no concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) de 2018. Os profissionais devem atuar em diversas regiões do estado prestando assistência à agricultura familiar.

Entre os cargos convocados estão zootecnistas, médicos veterinários e engenheiros agrônomos, funções voltadas ao acompanhamento técnico da produção agrícola, manejo animal e práticas de sustentabilidade no campo.

Terceira chamada desde 2018 amplia quadro de técnicos

A convocação corresponde à terceira chamada do concurso realizado em 2018. Com os 263 técnicos chamados em 2022 e os 195 anunciados agora em 2025, o total de profissionais incorporados à Ematerce nos últimos três anos chega a 458.

A maior parte deles atuará em municípios do interior, especialmente em regiões onde a assistência técnica ainda é limitada.

O anúncio foi feito pelo presidente da Ematerce, Inácio Mariano, em vídeo publicado nas redes sociais detalhando a convocação e os próximos passos para os técnicos assumirem as funções.

O acompanhamento técnico deve fortalecer a agricultura familiar em todo o estado. As orientações para documentação, prazos e locais de atuação estão disponíveis no site oficial da instituição.

Leia mais

Agricultura Familiar: Pilar da Produção Alimentar no Ceará

A agricultura familiar representa aproximadamente 75,5% dos estabelecimentos agrícolas no Ceará, conforme dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Essa modalidade de produção é essencial para o abastecimento de alimentos no mercado interno, especialmente em regiões do Interior, onde a assistência técnica é limitada. A presença significativa de pequenos produtores rurais contribui para a segurança alimentar e para a manutenção da população no campo.

Em apoio a esse setor, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destinou R$ 1,3 bilhão à safra 2023/2024 no Estado, marcando um aumento de 72,4% em relação à safra anterior. O número de contratos também cresceu 32,43%, totalizando 126.996 operações de crédito.

Esses recursos são fundamentais para investimentos em infraestrutura produtiva, beneficiamento e serviços agropecuários, visando à sustentabilidade e ao fortalecimento da agricultura familiar no Ceará.

Informações importantes

Site oficial da Ematerce

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

concursos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar