Festa de São Francisco da Chagas 2025; confira a programação

Canindé se prepara para os festejos de São Francisco da Chagas 2025

Neste ano, a festa celebra o jubileu de 800 anos da composição do Canto das Criaturas, obra escrita pelo santo em um momento de dor e sofrimento
Notícia

De 24 de setembro a 4 de outubro ocorrem os tradicionais festejos de São Francisco das Chagas em Canindé, no interior do Ceará. Ao longo dos anos a festa se consolidou como a maior Romaria Franciscana das Américas, recebendo anualmente milhares de fiéis do Brasil e do mundo.

Neste ano, a festa tem como tema “São Francisco, sinal de esperança no cuidado com a criação” e celebra o jubileu de 800 anos da composição do Canto das Criaturas. A obra foi escrita pelo santo em um de seus maiores momentos de sofrimento. Nela, São Francisco ressignifica sua angústia louvando a Deus pelo esplendor da criação.

Canindé é um dos mais importantes centros de peregrinação católica do Brasil. A cada ano, estima-se que cerca de 1 milhão de romeiros participem dos 11 dias de festa, segundo dados da Arquidiocese de Fortaleza.

Programação

Abertura da Festa: dia 24 de setembro no Santuário às 4 horas, com hasteamento das bandeiras e celebração eucarística. Missas às 9 e 16 horas

Procissões

Dia 24 de setembro, às 18 horas, saindo da Basílica com a imagem e o painel de São Francisco

De 25 de setembro a 3 de outubro, às 17h30min, saindo da Basílica com a imagem e o painel de São Francisco.

Dia 4 de outubro, às 17 horas saindo da Basílica com São Francisquinho

Missas

Quadra da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes (Santuário)

De 25 de setembro a 3 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas, 11 horas e 16 horas

Dia 4 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas (solenidade), 11 horas e 16 horas

Dia 5 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas e 18 horas

Praça dos Romeiros (missa dos romeiros)

Dias 4 de outubro, às 5 horas

Mosteiro do Santíssimo Sacramento

Diariamente às 6 horas

Igreja de Cristo Rei (Monte)

De 25 de setembro a 3 de outubro, às 6 horas após a via-sacra

Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

De 30 de setembro a 3 de outubro: 8 e 15 horas

Dia 4 de outubro: 7h30min

Igreja de São Pedro

De 30 de setembro a 3 de outubro, às 10 horas

Missas dedicadas

Na quadra da Gruta

26 de setembro, às 16 horas com participação dos ciclistas
27 de setembro, às 16 horas com participação dos sanfoneiros
28 de setembro, às 9 horas, com participação do terço dos homens
29 de setembro, às 9 horas, com participação dos acólitos
30 de setembro, às 9 horas, com participação do terço dos homens
30 de setembro, às 16 horas, com participação do terço das mulheres

Na Praça São Francisco, ao lado do Parque de Exposições

28 de setembro, às 10 horas, com a participação dos vaqueiros

Outros eventos

  • Benção dos animais: dia 26 de setembro, às 8 horas, no pátio do zoológico
  • Novena simplificada: de 25 de setembro a 3 de outubro, às 15 horas, na Basílica
  • Novena: de 25 de setembro a 3 de outubro, às 18 horas, na Praça dos Romeiros
  • Confissões: de 24 de setembro a 4 de outubro, das 7 às 11 horas e das 14 às 17h30min, nas salas de confissões da Casa dos Milagres
  • Batizados: todos os dias, às 10 horas na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores — com apresentação do documento de autorização do seu respectivo pároco.
  • Via-Sacra: de 25 de setembro a 3 de outubro, às 5 horas, na av. Francisco Cordeiro Campos

