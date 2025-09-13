Festa de São Francisco da Chagas 2025; confira a programação

Canindé se prepara para os festejos de São Francisco da Chagas 2025Neste ano, a festa celebra o jubileu de 800 anos da composição do Canto das Criaturas, obra escrita pelo santo em um momento de dor e sofrimento
De 24 de setembro a 4 de outubro ocorrem os tradicionais festejos de São Francisco das Chagas em Canindé, no interior do Ceará. Ao longo dos anos a festa se consolidou como a maior Romaria Franciscana das Américas, recebendo anualmente milhares de fiéis do Brasil e do mundo.
CONFIRA | Por que estátua da beata Benigna, no Ceará, está sendo desmontada? Entenda
Neste ano, a festa tem como tema “São Francisco, sinal de esperança no cuidado com a criação” e celebra o jubileu de 800 anos da composição do Canto das Criaturas. A obra foi escrita pelo santo em um de seus maiores momentos de sofrimento. Nela, São Francisco ressignifica sua angústia louvando a Deus pelo esplendor da criação.
Canindé é um dos mais importantes centros de peregrinação católica do Brasil. A cada ano, estima-se que cerca de 1 milhão de romeiros participem dos 11 dias de festa, segundo dados da Arquidiocese de Fortaleza.
Programação
Abertura da Festa: dia 24 de setembro no Santuário às 4 horas, com hasteamento das bandeiras e celebração eucarística. Missas às 9 e 16 horas
Procissões
Dia 24 de setembro, às 18 horas, saindo da Basílica com a imagem e o painel de São Francisco
De 25 de setembro a 3 de outubro, às 17h30min, saindo da Basílica com a imagem e o painel de São Francisco.
Dia 4 de outubro, às 17 horas saindo da Basílica com São Francisquinho
Missas
Quadra da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes (Santuário)
De 25 de setembro a 3 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas, 11 horas e 16 horas
Dia 4 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas (solenidade), 11 horas e 16 horas
Dia 5 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas e 18 horas
Praça dos Romeiros (missa dos romeiros)
Dias 4 de outubro, às 5 horas
Mosteiro do Santíssimo Sacramento
Diariamente às 6 horas
Igreja de Cristo Rei (Monte)
De 25 de setembro a 3 de outubro, às 6 horas após a via-sacra
Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores
De 30 de setembro a 3 de outubro: 8 e 15 horas
Dia 4 de outubro: 7h30min
Igreja de São Pedro
De 30 de setembro a 3 de outubro, às 10 horas
Missas dedicadas
Na quadra da Gruta
26 de setembro, às 16 horas com participação dos ciclistas
27 de setembro, às 16 horas com participação dos sanfoneiros
28 de setembro, às 9 horas, com participação do terço dos homens
29 de setembro, às 9 horas, com participação dos acólitos
30 de setembro, às 9 horas, com participação do terço dos homens
30 de setembro, às 16 horas, com participação do terço das mulheres
Na Praça São Francisco, ao lado do Parque de Exposições
28 de setembro, às 10 horas, com a participação dos vaqueiros
Outros eventos
- Benção dos animais: dia 26 de setembro, às 8 horas, no pátio do zoológico
- Novena simplificada: de 25 de setembro a 3 de outubro, às 15 horas, na Basílica
- Novena: de 25 de setembro a 3 de outubro, às 18 horas, na Praça dos Romeiros
- Confissões: de 24 de setembro a 4 de outubro, das 7 às 11 horas e das 14 às 17h30min, nas salas de confissões da Casa dos Milagres
- Batizados: todos os dias, às 10 horas na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores — com apresentação do documento de autorização do seu respectivo pároco.
- Via-Sacra: de 25 de setembro a 3 de outubro, às 5 horas, na av. Francisco Cordeiro Campos
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente