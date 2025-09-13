Festa de São Francisco da Chagas 2025; confira a programação

Imagem de apoio ilustrativo. Cerca de um milhão de fieis estarão presentes / Crédito: Rogério Sales/ Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé/ Divulgação

De 24 de setembro a 4 de outubro ocorrem os tradicionais festejos de São Francisco das Chagas em Canindé, no interior do Ceará. Ao longo dos anos a festa se consolidou como a maior Romaria Franciscana das Américas, recebendo anualmente milhares de fiéis do Brasil e do mundo. CONFIRA | Por que estátua da beata Benigna, no Ceará, está sendo desmontada? Entenda



Neste ano, a festa tem como tema “São Francisco, sinal de esperança no cuidado com a criação” e celebra o jubileu de 800 anos da composição do Canto das Criaturas. A obra foi escrita pelo santo em um de seus maiores momentos de sofrimento. Nela, São Francisco ressignifica sua angústia louvando a Deus pelo esplendor da criação. Canindé é um dos mais importantes centros de peregrinação católica do Brasil. A cada ano, estima-se que cerca de 1 milhão de romeiros participem dos 11 dias de festa, segundo dados da Arquidiocese de Fortaleza.

Programação Abertura da Festa: dia 24 de setembro no Santuário às 4 horas, com hasteamento das bandeiras e celebração eucarística. Missas às 9 e 16 horas Procissões Dia 24 de setembro, às 18 horas, saindo da Basílica com a imagem e o painel de São Francisco

De 25 de setembro a 3 de outubro, às 17h30min, saindo da Basílica com a imagem e o painel de São Francisco. Dia 4 de outubro, às 17 horas saindo da Basílica com São Francisquinho Missas Quadra da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes (Santuário) De 25 de setembro a 3 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas, 11 horas e 16 horas

Dia 4 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas (solenidade), 11 horas e 16 horas Dia 5 de outubro: 6 horas, 7h30min, 9 horas e 18 horas Praça dos Romeiros (missa dos romeiros) Dias 4 de outubro, às 5 horas