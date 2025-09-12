Saiba porque estátua da beata Benigna está sendo desmontada

Entenda porque a estátua da beata Benigna está sendo desmontada pela prefeitura de Santana do Cariri / Crédito: Reprodução / Instagram Elmano de Freitas

Entenda porque estão desmontando a estátua e descubra o que ocupará o lugar: Benigna: devotos direcionam críticas à estátua da beata Desde a inauguração, em agosto de 2024, os moradores não pouparam críticas ao monumento. Os devotos, já habituados à imagem mais frequentemente ligada à beata, alegam que a estátua parece ter feições adultas, não condizente com uma criança de apenas 13 anos - idade de Benigna quando foi assassinada. Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Santana do Cariri, Ypsilon Félix, a empresa que ganhou a licitação e produziu a estátua “não atendeu as especificações solicitadas".

Nove meses após a conclusão da obra, às vésperas da romaria de Benigna, o governador Elmano de Freitas anunciou que a estátua será reconstruída para ter um rosto mais parecido com o de Benigna. A desmontagem da estátua começou nesta semana. Segundo o secretário de Cultura do Município, Ypsilon Félix, a remoção está sendo realizada de forma manual e cuidadosa.

A Diocese de Cariri está responsável pelo acompanhamento técnico e pela entrega da nova estátua, que manterá os atuais 26 metros de altura e deverá ter feições mais parecidas com as mais familiarizadas aos devotos de Benigna. Menina Benigna: conheça história da 1ª beata do Ceará Benigna Cardoso da Silva nasceu em 15 de outubro de 1928, em Santana do Cariri. A jovem cearense era frequentemente perseguida por Raul Alves, que insistia em namorá-la. Em 1941, enquanto Benigna buscava água no poço, o rapaz tentou violentá-la. Ao defender-se da violação, a menina de 13 anos foi assassinada a golpes de facão.