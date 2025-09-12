Saiba porque estátua da beata Benigna está sendo desmontada

Por que estátua da beata Benigna, no Ceará, está sendo desmontada? EntendaEstatua de Benigna, no Cariri cearense, está sendo desmontada após criticas de devotos. Entenda os detalhes e o que vai acontecer com o monumento
Após o Governo do Ceará destinar R$ 15 milhões para a construção da estátua e do espaço dedicado a beata Benigna, a Prefeitura de Santana do Cariri começou a desmontar o monumento, localizado no santuário do bairro Inhamuns.
Entenda porque estão desmontando a estátua e descubra o que ocupará o lugar:
Benigna: devotos direcionam críticas à estátua da beata
Desde a inauguração, em agosto de 2024, os moradores não pouparam críticas ao monumento.
Os devotos, já habituados à imagem mais frequentemente ligada à beata, alegam que a estátua parece ter feições adultas, não condizente com uma criança de apenas 13 anos - idade de Benigna quando foi assassinada.
Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Santana do Cariri, Ypsilon Félix, a empresa que ganhou a licitação e produziu a estátua “não atendeu as especificações solicitadas".
Beata Benigna: o que ficará no lugar da antiga estátua
Nove meses após a conclusão da obra, às vésperas da romaria de Benigna, o governador Elmano de Freitas anunciou que a estátua será reconstruída para ter um rosto mais parecido com o de Benigna.
A desmontagem da estátua começou nesta semana. Segundo o secretário de Cultura do Município, Ypsilon Félix, a remoção está sendo realizada de forma manual e cuidadosa.
A Diocese de Cariri está responsável pelo acompanhamento técnico e pela entrega da nova estátua, que manterá os atuais 26 metros de altura e deverá ter feições mais parecidas com as mais familiarizadas aos devotos de Benigna.
Menina Benigna: conheça história da 1ª beata do Ceará
Benigna Cardoso da Silva nasceu em 15 de outubro de 1928, em Santana do Cariri.
A jovem cearense era frequentemente perseguida por Raul Alves, que insistia em namorá-la. Em 1941, enquanto Benigna buscava água no poço, o rapaz tentou violentá-la. Ao defender-se da violação, a menina de 13 anos foi assassinada a golpes de facão.
No Cariri cearense, após a morte, o padre Cristiano Rodrigues Coelho acrescentou ao registro de batismo de Benigna:
“Morreu martirizada, às 4 horas da tarde, no dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti. Heroína da Castidade, que sua santa alma converta a freguesia e sirva de proteção às crianças e às famílias da Paróquia. São os votos que faço à nossa santinha”.
Benigna foi beatificada em 2022 na data de seu assassinato, em cerimônia presidida pelo arcebispo Leonardo Ulrich Steiner, da Diocese de Manaus.
No Ceará, 24 de outubro também foi definido como o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Ceará.
Benigna é a primeira beata do Ceará e é reconhecida como "Heroína da Castidade".
