Recarga de créditos para ônibus em Fortaleza por WhatsApp

Recarga de créditos para ônibus de Fortaleza pode ser feita pelo WhatsApp; saiba comoNova ferramenta está disponível para cartões urbanos e metropolitanos na Grande Fortaleza, ampliando opções de pagamento já disponíveis
Passageiros de transporte coletivo na Grande Fortaleza agora podem realizar recargas de crédito no cartão de ônibus pelo WhatsApp. A funcionalidade pode ser acessada via canal de atendimento pelo número (85) 98894-1032, identificado como Libercard Vale-transporte.
A nova ferramenta disponibilizada pelo Sindiônibus está disponível para cartões urbanos e metropolitanos, incluindo vale-transporte, carteiras estudantis e bilhete único.
A iniciativa amplia as opções de pagamento já disponíveis. Conforme o Sindiônibus, a opção “oferece mais comodidade ao passageiro, que pode recarregar seu cartão sem sair de casa ou baixar aplicativos”.
Superintendente do Sindiônibus, Paulo Cesar Barroso destaca que “esse conceito novo cria uma modalidade fácil de pagamento no transporte público. Isso simplifica o acesso dos nossos clientes, dos nossos passageiros, aos sistemas de transporte. Tivemos uma preocupação muito relevante em relação às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a proteção das informações pessoais dos nossos clientes”.
Para evitar golpes, o usuário deve ficar atento ao número oficial do WhatsApp, (85) 98894-1032, identificado como Libercard Vale-transporte. Nenhum outro WhatsApp é autorizado para este serviço.
Ao iniciar o atendimento, o usuário recebe automaticamente as informações sobre as políticas de uso e privacidade, reforçando a transparência e a segurança do processo.
O órgão reforça que, em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com o Alô Sindiônibus pelo telefone 4005-0956.
Saiba como funciona a nova modalidade de recarga:
- O usuário envia uma mensagem inicial para o WhatsApp oficial Libercard Vale Transporte (85) 9 8894-1032
- Recebe automaticamente no chat as políticas de uso, privacidade e informações relacionadas à LGPD
- Informa o CPF e o número do cartão que deseja recarregar (o sistema exibe uma imagem ilustrativa para auxiliar na localização do número)
- O sistema valida os dados e solicita que o usuário escolha o valor da recarga, entre R$ 4,50 (mínimo) e R$ 640,00 (máximo)
- O usuário confere as informações e confirma a operação
- É gerado um código PIX com validade de 15 minutos. Caso expire, é possível solicitar um novo código
- Após o pagamento, o usuário recebe a confirmação imediata pelo WhatsApp, junto com um comprovante de pagamento em PDF
- Em até 30 minutos, os créditos já estarão disponíveis a bordo dos ônibus, bilheterias de terminais e BRT
