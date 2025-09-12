Recarga de créditos para ônibus em Fortaleza por WhatsApp

O usuário deve ficar atento ao número oficial do WhatsApp, (85) 98894-1032, identificado como Libercard Vale-transporte. Nenhum outro WhatsApp é autorizado para este serviço / Crédito: Divulgação / Sindiônibus

Passageiros de transporte coletivo na Grande Fortaleza agora podem realizar recargas de crédito no cartão de ônibus pelo WhatsApp. A funcionalidade pode ser acessada via canal de atendimento pelo número (85) 98894-1032, identificado como Libercard Vale-transporte. A nova ferramenta disponibilizada pelo Sindiônibus está disponível para cartões urbanos e metropolitanos, incluindo vale-transporte, carteiras estudantis e bilhete único.