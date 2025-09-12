Fazenda tem 132 hectares queimados após expansão de campo de fogo em Crateús

Incêndio destruiu área de pastagem e reservas de alimentos para animais na fazenda / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

O incêndio teria sido originado na fazenda Belo Horizonte, propriedade vizinha, após a perda de controle sobre um “campo de fogo”, antiga técnica agrícola que utiliza fogo para a limpeza do solo contra pragas e preparação para novos plantios. Devido ao risco de propagação das chamas, a prática é restringida no País desde o ano passado, com a publicação da Lei Federal 14.944/24. A norma estabelece que as queimas controladas só podem ser realizadas mediante laudo técnico em áreas de baixo risco de propagação de fogo, e com autorização dos órgãos ambientais competentes. A prática teria sido usada perto da divisão entre as duas fazendas, saído de controle e avançando sobre o território da Bela Vista, onde são mantidos bovinos, caprinos, ovinos e peixes em criadouro para produção de derivados, corte e comercialização. Imagens das câmeras de segurança que monitoram a propriedade flagraram o avanço do incêndio, que começou por volta das 17 horas do dia 28 e só foi encerrado na tarde seguinte, após atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Segundo o proprietário da fazenda Bela Vista, Renan Mourão, nenhum dos animais criados no local foi atingido pelo fogo. Entretanto, parte essencial do capim utilizado para pastagem, cercas e alguns equipamentos da unidade foram queimados, em prejuízo que ultrapassa a casa dos R$ 400 mil. “Mandei fazer um laudo pericial e chegamos à conclusão que com a perda de capim, lucros cessantes e tudo, o prejuízo deve ser de R$ 401 mil. O grande problema hoje aqui vai ser a alimentação para os animais, porque eu tenho um rebanho de ovinos de 1000 animais e bovinos de mais de 200 animais. A reserva alimentar que eu tinha foi destruída pelo fogo”, afirma o produtor. Os prejuízos também consideram a compra de forragem para manter a alimentação dos animais até a recuperação do solo da fazenda, já que todo o capim e reservas alimentícias foram consumidos pelo fogo.

O caso foi registrado como crime de incolumidade pública na Delegacia Regional de Crateús, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará na cidade. A pena para o delito é de seis meses a seis anos, a depender das características do crime. A queima de vegetação também é enquadrada na Lei Federal 9.605/98, que dispõe sobre os crimes ambientais no Brasil. O texto prevê pena de seis meses a quatro anos, a depender se o delito teve dolo ou não. O POVO procurou o proprietário da fazenda Belo Horizonte para mais detalhes acerca do ocorrido, bem como saber se havia autorização para o uso de campo de fogo na região. Entretanto, o fazendeiro não atendeu às ligações.