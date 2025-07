Praia do Futuro: limpeza após demolições de barracas irregulares percorre 8 km

FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

As demolições de barracas irregulares e reincidentes na Praia do Futuro ganharam novo capítulo na manhã desta quarta-feira, 23, em Fortaleza. Dessa vez, ocorreu a limpeza dessas ações pela extensão total da faixa de areia, compreendendo cerca de oito quilômetros (km), do Caça e Pesca ao Serviluz. Seara Praia Hotel dará lugar a novo superprédio de 170 m em Fortaleza; VEJA



Faz parte da operação Praia Livre, sob responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE), que segue em fase inicial.

As outras fases compreenderão os corredores de acesso à praia, permanecendo somente as estruturas que estão amparadas na ação civil pública (ACP), com obediência à determinação judicial. FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,23.07.2025: Retirada de entulhos de demolição de barracas na Praia do Futuro. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA "As retiradas de avanço são antecedidas de notificação, e os que ali se fixam sabem que estão irregulares, pois faixa de praia é área de uso comum, não podendo ter estruturas fixas pernoitando, podem utilizar a área, mas não se fixarem permanentemente", reforça Fábio Galvão, superintendente da SPU.

Além disso, a SPU realiza esse trabalho em todo o litoral do Estado por 573 km. Fábio indica que ocorreram casos em Camocim e Jijoca de Jericoacoara, dentre outras zonas costeiras. "É fundamental que a limpeza seja feita e seja entregue ao equipamento, ao bem público, nas condições mais próximas ao natural, que é a areia branca”, define.

Fórum tramita em Brasília O superintendente relembra que o fórum sobre as tratativas perante às demolições da Praia do Futuro está em análise, em Brasília. A torcida da pasta é de que um acordo seja feito, com legalidade, assim como o sucedido na Beira Mar de Fortaleza.