Halleluya 2025: confira a programação da 17º edição do festival

O evento acomeça na quarta-feira, 23, e segue até o domingo, 27, com ampla estrutura e 21 atrações do meio católico

Fortaleza recebe, a partir desta quarta-feira, 23, a 27ª edição do Festival Halleluya , considerado o maior evento de música católica da América Latina. Com entrada gratuita, o festival ocorre até domingo, 27, na “Cidade da Paz”, localizada no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no bairro Dias Macêdo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre as atrações confirmadas estão padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Melo, frei Gilson, Suely Façanha e Adriana Arydes. Os portões serão abertos às 16 horas de quarta a sexta-feira. No sábado e no domingo, a abertura ocorre a partir das 15 horas. A missa de abertura — na quarta-feira — será celebrada às 18h30min pelo padre Antônio Furtado, seguida pelas apresentações musicais da noite.

Estrutura e atrações

Conhecido como “a festa que nunca acaba”, o Halleluya reúne anualmente milhares de pessoas e oferece uma programação diversificada, com shows e espaços temáticos:

Espaço da Misericórdia – Considerado o coração do evento, é destinado à adoração ao Santíssimo Sacramento, oração e aconselhamento, com a presença de 30 sacerdotes disponíveis para confissões diárias.

Espaço Adventure – Voltado para competições de esportes radicais, batalhas de rap, e shows de rock, reggae, música eletrônica e outros gêneros.

Arena Cultural – Ambiente climatizado com palestras, mostras de documentários, séries, games e cultura geek.

Expo Halleluya – Reúne estandes de parceiros, expositores e vendas de produtos diversos.

Palco Street – Dedicado à cultura urbana, com apresentações e shows.

Halleluya Kids – Área exclusiva voltada ao público infantil.

A estrutura ainda conta com praças de alimentação, lounges, estacionamento, bazar solidário e uma área dedicada à campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea, em parceria com o Hemoce, reforçando o compromisso do festival com a solidariedade e a promoção da vida.

A grande novidade desta edição é o Espaço Clama, voltado especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O local contará com ambiente sensorial controlado, luzes suaves, abafadores de som, materiais lúdicos e equipe capacitada para garantir acolhimento e bem-estar desse público.