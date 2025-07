Seara Praia Hotel dará lugar a novo superprédio de 170 m em Fortaleza

O novo superprédio de Fortaleza, localizado na avenida Beira Mar, terá 170 metros de altura. Batizado de Mansão Seara, o arranha-céu ficará no terreno onde funcionou, por 40 anos, o Seara Praia Hotel. A demolição do antigo hotel está prevista para começar em 4 de agosto deste ano.

O Mansão Seara deve superar a altura do One Residencial, atualmente o prédio mais alto de Fortaleza, localizado no Mucuripe, com 166m e 51 pavimentos acima do solo. No entanto, edifícios ainda mais altos devem ser inaugurados nos próximos anos.