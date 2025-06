SPU combate reincidência de construções irregulares na Praia do Futuro

Autoridades de fiscalização derrubam estruturas irregulares na praia do Futuro. / Crédito: FABIO LIMA

A operação de fiscalização da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE),

iniciada no dia 29 de abril, está na fase dois, focada em combater a reincidência de construções irregulares e de estruturas fixas não autorizadas em terrenos da União. Ações têm ocorrido na Praia do Futuro, em Fortaleza, se continuaram nessa quinta-feira, 5. O objetivo é coibir o uso indevido de espaços públicos, especialmente locais já notificados ou autuados por ocupação irregular.

LEIA TAMBÉM| Pequenas manchas de óleo são identificadas em praias do Ceará



De acordo com o órgão, algumas estruturas irregulares já haviam sido removidas em etapas anteriores. No entanto, foi constatada a reconstrução desses mesmos estabelecimentos sem qualquer autorização, o que motivou a continuidade das ações. A fiscalização abrangeu toda a faixa de areia, da linha dos guarda-vidas até o mar. Nesse trecho, a SPU informou que não foram encontradas estruturas fixas que impeçam o trânsito de pedestres e veículos autorizados, nem registros de pernoite. Operação é permanente e não depende de denúncia De acordo com a SPU, as operações ocorrem de forma contínua, sem necessidade de denúncias ou situações específicas. “A atuação preventiva e regular visa assegurar o cumprimento das normas e o bem-estar da população e dos frequentadores, bem como cumprir nosso dever de ofício. Também seguimos o que foi determinado no processo judicial que envolve a Praia do Futuro”, informou a Superintendência.