Com 170 postes de LED, avenida Mister Hull vai passar por modernização da iluminação pública

Intervenção da Prefeitura de Fortaleza contempla 3,5 km de via com novos postes, luminárias modernas e rede subterrânea; obra será concluída até outubro

A Prefeitura de Fortaleza anunciou obras para modernizar a iluminação pública da avenida Mister Hull, importante via da capital cearense. O projeto inclui a instalação de 170 luminárias com tecnologia LED, a substituição de 85 postes e a implantação de mil metros de cabos subterrâneos. A intervenção abrangerá o trecho entre a rua Pio Saraiva e a avenida Humberto Monte, com extensão aproximada de 3,5 quilômetros.

Segundo a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), responsável pela execução das obras, o investimento total será de R$ 1,5 milhão. A previsão de conclusão é até o final de outubro deste ano.