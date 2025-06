Sem veto, MPF solicitará irregularidade das barracas na Praia do Futuro

Alessander destaca que faixa de praia é de titularidade da União / Crédito: Aurelio Alves

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o procurador da República, Alessander Sales, afirmou que, se o veto realizado pelo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em relação à Praia do Futuro, for derrubado, o Ministério Público Federal (MPF) terá que “declarar a irregularidade de toda a ocupação do local” da forma em que está, extrapolando limites de tamanho. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Isso poderá ocorrer, segundo Alessander, pois, sem o veto apresentado por Lula no projeto de lei (PL) do dia 7 de janeiro, a faixa de praia passaria a ser gerida exclusivamente pelo poder municipal. Situação considerada “inconstitucional” por ele, já que a área é de titularidade da União.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale destacar que o acordo de líderes de partidos do Congresso Nacional adiou a votação desse veto parcial, que estava prevista na pauta dessa terça-feira, 17. A lei que lula sancionou com imposições foi a 15.092, de 7 de janeiro de 2025, que reconhece as barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural Brasileiro. A proposta, do Congresso Nacional destaca os empreendimentos como espaços culturais importantes, valorizando a gastronomia local e eventos tradicionais. No entanto, um trecho que garantia a manutenção da atual estrutura das barracas, com intervenções sendo autorizadas apenas pelo poder municipal, foi vetado.