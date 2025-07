Homem invade casa da ex-companheira na Lagoa Redonda e a esfaqueia no pescoço

Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a ex-companheira na tarde dessa segunda-feira, 21, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), moradores relataram que ele pulou o muro da residência da vítima, utilizando uma bicicleta como apoio, e a esfaqueou na altura do pescoço.

Ainda de acordo com a PM, a mãe da mulher agredida tentou intervir e entrou em luta corporal com o homem. "A vítima foi socorrida por familiares a uma unidade hospitalar antes da chegada da equipe", informou a PM. Não há informações sobre o estado dela.