Encontro gratuito com ioga reúne mulheres empreendedoras em Fortaleza

A ação faz parte do sétimo encontro do clube Planeja e Age, voltado para a comunicação e posicionamento de marcas das participantes

Com o tema “Marca que acolhe e se posiciona: como ser afetiva sem perder autoridade”, a iniciativa promove o debate sobre o desenvolvimento das marcas comandadas por mulheres empreendedoras. Na ocasião, as participantes poderão conversar sobre os próprios negócios.

Uma aula de ioga gratuita no Parque do Cocó, em Fortaleza, faz parte das atividades promovidas durante o sétimo encontro do Clube Planeja e Age. A ação, voltada ao empreendedorismo feminino, é aberta ao público e será realizada no sábado, 26, às 9h.

A responsável pela condução do encontro é Sâmila Braga, gestora de branding e fundadora da Symbólica. Ao relatar a origem do clube, explica que este surgiu da necessidade de ações presenciais com suas mentoradas, para que pudessem compartilhar experiências na área de gestão de negócios e estratégias de branding.

“Muitas vezes essas mulheres empreendedoras, sejam prestadoras de serviços, sejam pessoas com marcas empresariais, não se enxergam como marcas”, avalia Sâmila. “Eu fui mapeando algumas necessidades e desafios dessas mulheres e a cada mês a gente vai trabalhando uma temática”.

O agrupamento previsto para o sábado, com acolhimento no parque, terá a participação de Renata Portilho, gerontóloga, massoterapeuta e professora de ioga com certificação pela escola indiana Kaivalyadhama.

