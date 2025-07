Metrofor reforça alerta após invasões em via férrea para empinar pipa

O alerta aponta que espaços com fiação elétrica, entre eles a Linha Sul, que possui um sistema de tração chegando a 3 mil Volts, são arriscados para choques, já que a linha do brinquedo é capaz de transmitir eletricidade. Em dias chuvosos e quando há cerol na pipa, o risco pode aumentar.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) compartilhou advertência neste mês de julho relacionada à invasão das vias férreas por crianças e adultos para empinar pipas. As câmeras de monitoramento registraram movimentações próximas às estações Expedicionários e Montese, na Linha Nordeste.

Em nota, a empresa afirma que realiza rondas de segurança diariamente nos arredores das linhas ferroviárias, com o objetivo de evitar invasões e outras ocorrências que comprometam a segurança. “Sempre que grupos são flagrados dentro dos trilhos, os seguranças orientam a saída, visando manter a integridade da via férrea e prevenir acidentes”, informa.

A invasão das linhas se enquadra no artigo 260 do Código Penal, que prevê no inciso I os casos de destruição, danificação ou desarranjo, total ou parcial, da linha férrea. O posicionamento de obstáculo na linha também é considerado, além da prática de outros atos que possam resultar em desastres.

Em 2020, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, sancionou a Lei nº 17.226, prevendo a proibição do uso de cerol, linha chilena ou de qualquer outro material cortante nas linhas de pipas e artefatos semelhantes.