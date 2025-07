Tomada de território por facção motivou tentativa de chacina que deixou três mortos no Jangurussu

O ataque a tiros foi registrado no final da tarde do dia 9 de julho, no residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Rede Social

Uma tentativa de chacina registrada no dia 9 de julho deste ano teria sido motivada pela tentativa de tomada de território de uma facção criminosa contra grupo rival no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Na ação, três homens foram mortos e uma criança de 4 anos foi baleada no residencial José Euclides. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira, 17, durante coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital. Ao todo, três homens foram capturados suspeitos de atirar contra as vítimas. A primeira captura aconteceu no dia posterior ao crime, onde um adolescente de 16 anos foi apreendido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outros dois homens, ambos de 20 anos, foram presos, na quarta-feira passada, 16, por meio de mandado de prisão preventiva contra os suspeitos de cometer o triplo homicídio na região. A investigação aconteceu por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 3ª Delegacia de Homicídio. Os acusados de atuarem diretamente no crime foram presos em uma residência no bairro Jangurussu. A investigação apontou que a ação foi praticada pelo grupo criminoso Massa Carcerária com objetivo de tomar o território da facção rival Guardiões do Estado (GDE), que predomina na região do residencial, conforme O POVO mostrou anteriormente. Leia Mais | Membro da GDE é morto com golpes de ‘cossoco’ dentro de presídio em Itaitinga De acordo com o titular da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Daniel Coelho, o objetivo da organização criminosa é que toda a região seja da mesma facção. Ele revela que o mandante do crime também foi identificado e que as diligências continuam para realizar a captura.

“Desde o dia do crime, a gente já tinha a autoria e o departamento permaneceu em diligências ininterruptas até realizar no dia seguinte a captura de um adolescente que teve participação direta no crime e depois nós continuamos até chegar nesses dois”, afirma. Ainda segundo o delegado, o objetivo principal da facção era atingir naturalmente membros de outro grupo criminoso. Na ação criminosa, os suspeitos identificaram duas pessoas que, segundo eles, teriam participação em grupo criminoso rival. “Atingiram primeiro eles, depois eles vieram atingir outras duas pessoas, uma maior e lamentavelmente a criança”, detalha. Leia Mais | Guerra entre facções: 4 pessoas são baleadas em 2 dias no Vicente Pinzón