Dois homens são presos suspeitos de matar três homens e deixar criança baleada no Jangurussu

Dois homens baleados morreram no local do crime e demais vítimas foram socorridas para unidade hospitalar, uma delas, no entanto, não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos demais sobreviventes.

Moradores do conjunto habitacional revelaram que o ataque foi praticado por homens que ocupavam um carro modelo Ford KA, de cor branca. Após efetuarem os disparos, os criminosos fugiram no veículo.

No dia seguinte ao triplo homicídio, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido em flagrante por suspeita de participação no crime. Ele foi o primeiro dos suspeitos a ser capturado.

O outro homem responde por homicídio, tráfico de drogas, integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e foi preso quatro vezes.

O POVO apurou que a principal linha de investigação revela que a matança foi praticada por integrantes da Massa Carcerária, grupo criminoso que disputa o controle do José Euclides com a Guardiões do Estado (GDE), que é quem, atualmente, predomina no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, na época, que a 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) investiga o caso.