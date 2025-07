Cerca de 230 kg de drogas do CV apreendidas dentro de CPU chegaram por avião em Fortaleza

Foram apreendidos 213 quilos de skunk, uma variante mais potente da maconha; e 16 quilos de cocaína / Crédito: Mirla Nobre

Cerca de 230 quilos de drogas encontradas e apreendidas dentro de carcaças de CPU de computadores chegaram em Fortaleza por meio de um voo comercial no dia 4 de julho deste ano. Os entorpecentes, que seriam destinados ao tráfico da facção criminosa Comando Vermelho (CV), foram localizados, nessa quinta-feira, 10, em uma residência de fachada no bairro Rodolfo Teófilo. Além da apreensão, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc), também prendeu em flagrante um homem suspeito de ser o operador logístico responsável pelo armazenamento da droga no local. O suspeito foi identificado como Francisco Ermano Carvalho, de 34 anos, e foi autuado por tráfico de drogas.

Ao todo, foram apreendidos 213 quilos de skunk, uma variante mais potente da maconha; e 16 quilos de cocaína, distribuídas em tabletes. Ao todo, a apreensão custou mais de R$ 5,4 milhões ao grupo criminoso. A investigação revelou que a droga veio do estado do Amazonas com destino à Capital cearense. LEIA MAIS | Chefe e membros do CV que mantinham "laboratório de drogas" em Caucaia são denunciados Conforme o titular da Denarc, o delegado Paulo Renato, os policiais identificaram que os criminosos utilizaram uma estratégia para a droga passar despercebida pela fiscalização. Para isso, os suspeitos camuflaram os entorpecentes dentro de gabinetes dos computadores com o mesmo peso do equipamento, só que com droga, para enganar as inspeções. "Esses gabinetes estavam totalmente ocos por dentro. As investigações apontam que eles calculavam o peso de todo o material que tinha dentro das CPUs, tiravam do do material que tiravam dessa CPUs e colocavam droga dentro, de modo que o mesmo peso daquele material é o peso indicado, em transportadoras", disse o delegado.

Ainda segundo o titular, foi descartada a suspeita de que companhias aéreas ou funcionários teriam facilitado a entrada da droga na Capital. Foi revelado também que o material entrou de forma legal em Fortaleza, onde os suspeitos teriam efetuado o pagamento de impostos em relação ao material que, na verdade, transportava maconha e cocaína. A droga teria chegado à residência através de outros suspeitos ainda não identificados. No local, foi identificado que era uma residência alugada de fachada, sem característica de que alguém morasse no espaço. O operador logístico foi responsável, além do armazenamento, pela distribuição da droga na Capital. O POVO apurou que a droga seria destinada ao lucro do CV. Conforme a Polícia Civil, o homem foi preso em outra residência, na qual ele morava, nas proximidades do local onde a droga foi apreendida. Os policiais também apreenderam no veículo do suspeito as chaves da residência de fachada onde estavam os entorpecentes, que ainda estavam camuflados dentro da CPUs.

O titular da Denarc informou que o próximo passo na investigação é descobrir o destino da droga e de outras pessoas que participaram de alguma forma dessa ação criminosa. A Polícia Civil informou que a prisão realizada em Fortaleza é desdobramento de uma operação ocorrida no dia 4 de julho, em Manaus, no Amazonas. Na ocasião, foram apreendidos mais de 600 quilos de skunk, avaliados em mais de R$ 12 milhões, que estavam escondidos em airfryers e tinham como destino os estados do Ceará e Pará. Duas pessoas foram presas em flagrante durante a ação. LEIA MAIS | Guarda Municipal ganha nova sede com inaugração de Centro Integrado de Segurança