Três homens são mortos e criança é baleada em residencial do Jangurussu

O ataque a tiros foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, 9, no residencial José Euclides, localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Rede Social

Quatro pessoas foram baleadas em um ataque criminoso registrado no final da tarde desta quarta-feira, 9, na Quadra 4 do residencial José Euclides, localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Três homens morreram e uma criança de três anos foi socorrida em estado grave a uma unidade hospitalar. O POVO apurou que as vítimas que morreram foram identificadas como: Marcos Emanoel Teixeira dos Santos, de 25 anos; Antônio Jeferson Monteiro Loiola, de 18 anos; e José Ribamar Filho, de 53 anos.

A principal linha de investigação aponta que a matança foi praticada por integrantes da Massa Carcerária, grupo criminoso que disputa o controle do José Euclides com a Guardiões do Estado (GDE), que é quem, atualmente, predomina no local. Vídeo feito por um morador do José Euclides ainda registrou policiais militares efetuando disparos de bala de borracha e usando spray de pimenta para dispersar uma aglomeração que se formava perante o corpo de uma das vítimas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) investiga o caso.